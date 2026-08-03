România, reprezentativa de volei feminin, în pregătiri pentru Europene, la Blaj | În lotul „tricolor”, Grama și Vereș (Volei Alba Blaj)
România, reprezentativa de volei feminin, în pregătiri pentru Europene, la Blaj | În lotul „tricolor”, Bianca Grama și Diana Vereș (Volei Alba Blaj)
Reprezentativa de volei feminin a României pregătește la Blaj prezența la EuroVolley 2026, din efectivul tricolor, condus de Giullermo Naranjo Hermandez făcând parte și două jucătoare de la vicecampioana Volei Alba Blaj, centrul Bianca Grama și liberoul Diana Vereș.
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În primul amical, disputat în „Alba Blaj” Arena, s-a consemnat o victorie, 3-1 cu Ucraina (națională care la rându-i se antrenează în „Mica Romă”). Urmează 4 partide de verificare, în deplasare, cu Cehia (6 și 7 august, la Tabor) și Italia (12 și 13 august, la Boario). Naționala va juca prima partidă de la Campionatul European pe 22 august, contra Olandei, meci contnd pentru grupa C, care va fi organizată la Baku (Azerbaidjan).
În pregătire pentru campionatele europene sunt 18 voleibaliste, din staff făcând parte GuillermoNaranjo Hernandez (principal), Marco Chiodini (statistician) și Petrică Ban (kinetoerapeut), cei 3 activând la Volei Alba Blaj. Comparativ cu precedent acțiune, în Liga Europeană, noutățile sunt Rodica Buterez (accidentată), Ioana Baciu (după multă vreme), Cristina Miron, Gabriele Bălae, Alexandra Spînoche, Tara Cristea (convocate după un an), tinerele Daria Cocan și Raluca Buran.
Lot: *coordonatoare; Iarina Axinte, Carolina Radu, Alexandra Spînoche;
*universali (falși): Ioana Baciu, Iuna Zadorojnai;
*centri: Diana Ariton, Andreea Cimpu, Bianca Grama, Tara Cristea, Daria Cocan;
*extreme (secunzi): Rodica Buterez, Cristina Miron, Sorina Miclăuș, Gabriela Bălae, Raluca Buran;
*libero: Diana Vereș, Andra Cojocaru, Eliza Oțet.
Foto: Volei Alba Blaj
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