Viitorul Sântimbru, în Cupa României, faza regională: adversari Vulturii Tg. Mureș și Corona Brașov!

Viitorul Sântimbru, deținătoarea eventului în Alba, va juca în grupele Cupei României, faza regională, cu formații din Mureș și Brașov.

Programul formației pregătite de Adrian Bicheși și Dan Comșa este următorul: cu Corona Brașov (acasă, miercuri, 8 iulie) și deplasare la Vulturii Târgu Mureș (sâmbătă, 11 iulie), al treilea joc fiind Corona Brașov – Vulturii Tg. Mureș (miercuri, 15 iulie). În cealaltă grupă (a doua) sunt reprezentantele județelor Covasna, Harghita și Sibiu. Finala este sâmbătă, 18 iulie, pe terenul învingătoarei din grupa 1.

Așadar un program infernal pentru Viitorul Sântimbru, care până în 27 iunie este prinsă cu barajul de promovare în Liga 3, cu Academica Tg. Mureș, deci practic „roș-albaștrii” nu vor intra în vacanță în această vară decât după a doua jumătate a lunii viitoare.

Corona Brașov, o echipă extrem de puternică, a devenit campioană în Brașov , iar în finală a învins CSM Făgăraș (1-0). În Mureș, trofeul a fost adjudecat de Vulturii Tg. Mueș (2-0 cu Mueșul Luduș). Faza națională începe în 29 iulie, iar până la grupe mai sunt dispute în 5 august (turul 2), 12 august (turul 3) și play-off (19 august).

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