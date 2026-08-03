Foto | Stradă din Alba Iulia închisă temporar circulației auto: Rute alternative

Stradă din Alba Iulia închisă temporar circulației auto: Rute alternative

Începând din dimineața zilei de luni, 3 august 2026, strada Gârda din Alba Iulia, pe porțiunea dintre strada Scărișoara si strada Drăgășani, este închisă circulației auto pentru lucrări de reparații și asfaltare.

Estimăm că traficul auto va fi reluat în această seară, după finalizarea lucrărilor, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Rutele alternative sunt:

*prin cartierul Emil Racoviță sau Bărăbanț, pe strada Hațeg – cartier Orizont;

*prin cartierul Micești, pe strada Drăgășani.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să utilizați rutele ocolitoare pe durata lucrărilor”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

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