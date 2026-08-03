Cod portocaliu de caniculă în Alba: Disconfort termic deosebit de accentuat și val de căldură persistent. Se vor înregistra temperaturi maxime între 35 și 38 de grade
Cod portocaliu de caniculă în Alba: Disconfort termic deosebit de accentuat și val de căldură persistent. Se vor înregistra temperaturi maxime între 35 și 38 de grade
Județul Alba se află sub incidența unui cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, valabil până marți, 4 august, la ora 10.00.
Potrivit ISU Alba, temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade Celsius
Se vor înregistra temperaturi maxime între 35 și 38 de grade
,,Codul Portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, val de căldură persistent, noapte tropicală valabil din 3 august, ora 10.00, pana în 4 august, ora 10.00.
Astfel, se vor înregistra temperaturi maxime între 35 și 38 de grade. Vă rugăm să fiți precauți și să luați măsuri pentru a vă proteja sănătatea. Pentru siguranța dumneavoastră, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA”” al județului Alba recomandă respectarea următoarelor măsuri:
- Evitați aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare!
- Evitați expunerea prelungită la soare!
- Purtați pălării de soare și haine lejere de culori deschise!
- Consumați suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător! Evitați consumul băuturilor alcoolice!
- Consumați fructe și legume proaspete!
Evitați deplasările la orele de vârf; dacă totuși este necesar, deplasați-vă prin locuri umbrite și faceți repaus. De asemenea, pe cât posibil, păstrați legătura cu persoanele în vârstă, rudele, vecinii sau bolnavii cronici. La cel mai mic semn privind înrăutățirea stării de sănătate, contactați medicul de familie.
În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.”, transmite ISU Alba.
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