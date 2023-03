Viitorul Cluj – Metalurgistul Cugir, în debutul sezonului de primăvară în eșalonul terț

Albaiulianul Nicolae Stanciu, sacrificii pentru echipa națională a României: „Va intra într-un program special”

Nicolae Stanciu este unul dintre fotbaliștii în care românii își pun speranțele că vor duce, din nou, echipa națională a țării noastre la un turneu final.

„Tricolorii” au intrat acum în linie dreaptă spre cele două meciuri pe care le vor disputa la finalul lunii în preliminariile CE 2024, cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie), iar mijlocașul legitimat în campionatul din China are toate șansele să fie folosit titular de selecționerul Edi Iordănescu.

Președintele FRF Răzvan Burleanu a vorbit despre acțiunea echipei naționale și a anunțat că Nicolae Stanciu se va prezenta mai devreme în cantonament.

„Ca președinte de Federației, tu trebuie să fii foarte încrezător. Apoi, jucătorii și staff-ul trebuie să fie și mai încrezători. Cum am mai spus, obiectivul pentru luna martie este acela de a câștiga cu Andorra și Belarus. România are capacitatea să producă rezultatele de care are nevoie.

Chiricheș este o pierdere foarte mare. Ne dorim să își revină pentru a putea beneficia de sprijinul lui în iunie. Sper, de asemenea, să nu mai apară alte accidentări.

Din fericire, Nicolae Stanciu va veni mai devreme la București. Va intra într-un program de pregătire special cu staff-ul echipei naționale. Campionatul din China nu a început, el a jucat doar meciuri amicale”, a declarat Răzvan Burleanu în cadrul unei conferințe de presă, potrivit GSP.

Ciprian Deac și Nicolae Stanciu au prins topul celor mai buni pasatori decisivi din lume în ultimul an, în viziunea celor de la CIES Football Observatory, una dintre cele mai prestigioase publicații de specialitate.

Ei au analizat date furnizate de către cei de la WyScout și pe baza lor au realizat un clasament, în care au fost luați în calcul mai mulți parametri. Fiecare fotbalist a fost notat în funcție de numărul de pase decisive date în ultimele 365 de zile, raportat la numărul de meciuri jucate, dar și de competitivitatea campionatului în care evoluează. Au fost analizați jucători din nu mai puțin de 75 de campionate din întreaga lume.

Pe primul loc s-a clasat belgianul Kevin De Bruyne, de la Manchester City, cu 18 pase decisive furnizate în Premier League și cu un punctaj total de 23.4. Pe poziția secundă a venit Ousmane Dembele, de la FC Barcelona, cu 14 assist-uri în La Liga și un punctaj de 17.5. Podiumul a fost completat de Lionel Messi, de la Paris Saint-Germain, cu 17 pase de gol furnizate pentru coechipierii săi în ultimul an de Ligue 1 și cu un punctaj de 16.8.

În acest clasament realizat de cei de la CIES Football Observatory au fost incluși și doi jucători români. Ciprian Deac, „veteranul” campioanei CFR Cluj, a prins poziția cu numărul 45. Cele 15 pase decisive date de el în ultimul an i-au adus un punctaj de 9.3 la acest capitol, același cu cel al lui Karim Benzema. De asemenea, Deac l-a depășit în acest top, de exemplu, pe Phil Foden, starul lui Manchester City, care a fost creditat cu 9.1

De asemenea, și Nicolae Stanciu, vedeta chinezilor de la Wuhan Three Towns FC, a prins o poziție onorantă în acest clasament. El a fost notat cu 8.3, grație celor 13 pase de gol oferite în ultimul an, și s-a situat astfel pe locul 64 în acest clasament.