Andrei Ielciu, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, admis primul la specialitatea Echipamente și sisteme electronice militare din cadrul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” București
Andrei Ielciu, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, admis primul la specialitatea Echipamente și sisteme electronice militare din cadrul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” București
Andrei Ielciu, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, a fost admis primul la specialitatea Echipamente și sisteme electronice militare din cadrul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” București.
Drumul spre succes este deschis întotdeauna de muncă, perseverență și pasiune. Media 10 la testul de verificare a cunoștințelor în vederea admiterii în academiile militare și media de repartiție 9,82 i-au asigurat absolventului Andrei Ielciu primul loc la specialitatea militară Echipamente și sisteme electronice militare din cadrul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” București.
Pentru Andrei această performanță este un rezultat firesc, obținut pe măsura efortului și a implicării depuse în pregătirea sa. Timp de patru ani, absolventul a dat dovadă de seriozitate, a muncit mult și s-a concentrat pe dorința permanentă de a se autodepăși.
Rezultatele școlare s-au împletit armonios cu disciplina, implicarea în activități extracurriculare și victoriile obținute alături de echipa de volei masculin a colegiului militar, din postura de căpitan. Din toamnă student militar, Andrei îi îndeamnă pe toți cei care își doresc să se bucure de succes, să investească timp, efort și pasiune în tot ceea ce fac.
„Mă bucur enorm că am reușit să fiu admis la specializarea aleasă. Această performanță este rezultatul efortului constant la învățătură pe care l-am depus în cei patru ani de liceu, dar și meritul profesorilor care ne-au îndrumat în toți acești ani și cărora le sunt profund recunoscător.
În atingerea oricărui țel important în viață este nevoie de mult timp, efort și pasiune, dar nu în ultimul rând de puterea de a-ți urma în fiecare zi drumul destinului pe care ți-l dorești, indiferent cât de greu ar putea fi”, a mărturisit absolventul.
Felicitări, Andrei pentru reușită, îți dorim mult succes în continuare!
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