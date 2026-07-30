Primăria municipiului Aiud: Anunț privind colectarea actelor pentru sectorul cadastral 117, din localitatea Sâncrai

Primăria Municipiului Aiud anunță proprietarii de terenuri din localitatea Sâncrai, locul numit „Sigheti”, sectorul cadastral 117 / UAT Aiud, că va fi organizată o întâlnire de informare cu cetățenii în cadrul primei etape din campania de informare publică.

În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale Ordinului nr. 600/2023 pentru aprobarea regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Primăria Municipiului Aiud aduce la cunoștința proprietarilor de terenuri din localitatea Sâncrai, locul numit „Sigheti”, sectorul cadastral 117 / UAT Aiud, că vom organiza o întâlnire de informare cu cetățenii în cadrul primei etape din campania de informare publică.

Pentru realizarea lucrărilor cadastrale este necesară colectarea documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenurilor (acte de proprietate), care se va face în data de 04.08.2026 – 05.08.2026 între orele 09:00 – 13:00, la sediul Primăriei municipiului Aiud – în sala de căsătorii.

Documente necesare:

-Acte de proprietate (carte funciară, titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor etc.) – copii sau legalizate (după caz):

-Acte de identitate ale proprietarilor.

Secțiune Știri sub articolul principal