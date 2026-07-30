Bani pentru fermieri 2026: Guvernul suplimentează cu 94,3 milioane de lei ajutorul pentru motorină
Bani pentru fermieri 2026: Guvernul suplimentează cu 94,3 milioane de lei ajutorul pentru motorină
Guvernul majorează cu 94,3 milioane de lei bugetul schemei de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură. Măsura, aprobată la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ridică bugetul total al schemei pentru 2026 de la 620 de milioane la 714,3 milioane de lei.
Banii suplimentari sunt destinați acoperirii sprijinului aferent cantităților de motorină utilizate de fermieri în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026.
„Am suplimentat bugetul schemei de sprijin și plătim subvenția pentru motorina utilizată în agricultură aferentă primului trimestru al acestui an. Reducerea costurilor de producție contribuie direct la menținerea competitivității fermelor românești și la desfășurarea în bune condiții a lucrărilor agricole”, a declarat vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii.
Subvenție de 2,697 lei pentru fiecare litru
În 2026, sprijinul acordat prin schemă este de 2,697 lei/litru, reprezentând diferența dintre acciza standard și rata redusă aplicată motorinei utilizate în agricultură.
Rata accizei reduse este de 106,72 lei pentru 1.000 de litri, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Schema este destinată producătorilor agricoli din sectoarele vegetal, zootehnic și al îmbunătățirilor funciare, pentru motorina folosită la lucrările agricole mecanizate.
Plățile vor fi efectuate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat.
Ministerul Agriculturii pregătește o schimbare
Ministrul interimar al Agriculturii a anunțat și o posibilă modificare a mecanismului de sprijin. Ministerul lucrează la o propunere prin care fermierii să poată recupera, pe viitor, sumele aferente accizei în cel mult trei luni de la cumpărarea motorinei.
Măsura ar putea reduce timpul de așteptare pentru fermieri și ar accelera recuperarea banilor aferenți sprijinului pentru combustibil.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
sursa: Mediafax
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