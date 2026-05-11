16 mai 2026 | Festivalul Luminii revine la Alba Iulia după o pauză de 3 ani: ,,Vino să aprindem împreună mii de lumini și să transformăm o seară obișnuită într-o amintire specială”

Festivalul Luminii revine la Alba Iulia după o pauză de 3 ani: ,,Vino să aprindem împreună mii de lumini și să transformăm o seară obișnuită într-o amintire specială”

Festivalul Luminii revine la Alba Iulia, după o pauză de 3 ani. Astfel, în 2026 evenimentul are loc în Parcul Unirii, de la ora 18:00.

Mii de lumini urmează să fie aprinse de către cercetași într-un moment ce promite să transforme o seară obișnuită într-o adevărată amintire specială.

,,După 3 ani de pauză, magia revine, Centrul Local “Axente Sever” Alba Iulia readuce în Parcul Unirii una dintre cele mai speciale seri, Festivalul Luminii. Pe 16 mai, de la ora 18:00, ne adunăm să redescoperim frumusețea lucrurilor mărunte: lumina gulguțelor, zâmbete sincere, oameni frumoși și momente care fac timpul să stea puțin în loc. Vino să aprindem împreună mii de lumini și să transformăm o seară obișnuită într-o amintire specială.”, se arată într-o postare, pe o rețea de socializare făcută de Cercetașii României – Alba Iulia.

