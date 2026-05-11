TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă

Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, a fost descoperit duminică după-masa într-un canal de colectare a apei pluviale de pe marginea unui drum din comună. Polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 mai 2026, în jurul orei 18.20, Poliția Orașului Abrud a fost sesizată de către o femeie, în vârstă de 58 de ani, din comuna Bucium, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe marginea drumului care face legătura între centrul comunei Bucium și satul Valea Seșii, se află o persoană inconștientă.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat, într-un canal de colectare a apei pluviale, trupul neînsuflețit al unui bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Bucium.

La o examinare preliminară, trupul nu prezenta urme de violență, fiind transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba pentru efectuarea examenului necroptic.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul bărbatului de 54 de ani.

