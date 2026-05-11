FOTO | SKEPSIS a impresionat la Festivalul Internațional de Teatru SAHARA, organizat în Tunisia: ,,Spectacolul companiei din România a uimit audiența… Așa se întâlnesc culturile… în inima deșertului”
SKEPSIS a impresionat la Festivalul Internațional de Teatru SAHARA, organizat în Tunisia: ,,Spectacolul companiei din România a uimit audiența… Așa se întâlnesc culturile… în inima deșertului”
În perioada 28 aprilie – 4 mai 2026, compania de teatru Skepsis a participat la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru SAHARA, organizat în Tunisia. Evenimentul a reunit teatre și companii, jurnaliști și oameni de cultură din nordul Africii, orientul mijlociu și europa mediteraneeană. Printre invitații de marcă ai evenimentului s-au numărat :
– Eugenio Barba – autor și regizor de teatru, fondatorul Teatrului Odin („Odin Teatret”) și al Școlii Internaționale de Antropologie Teatrală
– Julia Varley – regizoare și actriță a Teatrului Odin
– Jean-Marie Pradier – Profesor Emerit, Departamentul de Teatru al Universității Paris VIII, membru fondator al Școlii Internaționale de Antropologie Teatrală
Compania de teatru Skepsis, reprezentând Alba Iulia și România, a participat în cadrul programului cu spectacolul ”An extraordinary girl”, în rolurile principale regăsindu-se Ludmila Cioflică, Viorel Cioflică și Lawrence Chismorie. Spectacolul a fost jucat în limba engleză și s-a desfășurat într-o locație inedită – oaza localității El-Golaa, lăsând o puternică impresie participanților și publicului :
”Un spectacol internațional îmbrățișat de festivalul nostru! Spectacolul trupei Skepsis din Alba Iulia, România, a fost original și remarcabil, valorificând din plin cadrul natural: oaza și umbra palmierilor. A stârnit aplauze entuziaste din partea publicului și a fost considerat un punct forte al festivalului, în virtutea forței interpretării și a armoniei palpabile dintre actori. Cele mai calde felicitări acestei companii talentate! Am fost profund onorați să o avem alături de noi!” – Hafedh Khalifa (Director Festival)
”Un spectacol teatral unic care dezvăluie o dimensiune umană profundă. O combinație de performanță puternică și viziune artistică contemporană. Interacțiune excelentă cu publicul, forță a personajelor, comunicare nonverbală și o poveste fenomenală. Așa se întâlnesc culturile… în inima deșertului”- Echipa de organizare a Festivalului
”Spectacolul companiei din România a uimit audiența cu un spectacol a cărui poveste pare ruptă din realitate și un final surprinzător, neașteptat.” Sadiq Salem – Jurnalist
Evenimentul este rezultatul unui proiect cultural inițiat și coordonat de regizorul Hafedh Khalifa, fiind organizat cu susținerea Ministerului Culturii și al Ministerului Turismului din Tunisia și are un pronunțat caracter intercultural promovând schimbul de experiență între companiile, teatrele și artiștii participanți, exponenți ai unor arte diferite. Teatrul, poezia, dansul, literatura și muzica sunt prezente an de an în festival prin personalități de marcă din universul cultural și artistic contemporan din zona arabă și mediteraneană.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Societate
VIDEO-ȘTIREA TA | La Gârbova de Sebeș au înflorit castanii porcești: Dau un farmec deosebit aleii care urcă spre cimititul sașilor
La Gârbova de Sebeș au înflorit castanii porcești: Dau un farmec deosebit aleii care urcă spre cimititul sașilor La Gârbova au înflorit castanii sălbatici, numiți și castani porcești. Sunt doi și au fost plantați lângă aleea care urcă spre cimitirul sașilor. „Dacă este cineva amator al parfumului suav al florilor de castan, al zumzetului albinelor […]
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53 de ani, a început construcția primului model Dacia 1100. Câteva luni mai târziu, pe 20 august 1968, prima mașină Dacia 1100 a ieșit pe poarta Uzinei de la Colibași. Uzina a fost construită începand cu […]
FOTO | Cine a câștigat Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia 2026 în Alba
Cine a câștigat Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia 2026 în Alba Poetul și traducătorul Dinu Flămând este laureatul din acest an al Premiului Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia, decernat sâmbătă, 9 mai 2026 la Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm. Din cei șapte nominalizați, Vasile Dan, Dinu Flămând, Șerban Foarță, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sorin Grindeanu, despre posibilitatea de a deveni premier: „Dacă ai mei colegi consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”. Ce spune despre un guvern minoritar PSD-UDMR
Sorin Grindeanu, despre posibilitatea de a deveni premier: „Dacă ai mei colegi consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz...
11-14 mai 2026 | Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte
Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte...
Știrea Zilei
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale....
Detalii șocante din cazul fetiței de 12 ani atacate cu bestialitate de un albaiulian: „A trântit-o de pe bicicletă și a început să o lovească cu pumnii și picioarele”. De la ce a pornit totul
Detalii șocante din cazul fetiței de 12 ani atacate cu bestialitate de un albaiulian: „A trântit-o de pe bicicletă și...
Curier Județean
20 mai 2026 | Târgul de Joburi UAB revine cu ediția a VI-a: Oportunități de carieră pentru studenți, absolvenți și angajatori
Târgul de Joburi UAB revine cu ediția a VI-a: Oportunități de carieră pentru studenți, absolvenți și angajatori Universitatea „1 Decembrie...
8 hectare dedicate relaxării și naturii, printr-o investiție de 27,3 milioane lei într-un nou parc în Alba Iulia: A fost semnat contractul de lucrări
8 hectare dedicate relaxării și naturii, printr-o investiție de 27,3 milioane lei într-un nou parc în Alba Iulia: A fost...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul În această zi sunt marcate...