FOTO | SKEPSIS a impresionat la Festivalul Internațional de Teatru SAHARA, organizat în Tunisia: ,,Spectacolul companiei din România a uimit audiența… Așa se întâlnesc culturile… în inima deșertului”

SKEPSIS a impresionat la Festivalul Internațional de Teatru SAHARA, organizat în Tunisia: ,,Spectacolul companiei din România a uimit audiența… Așa se întâlnesc culturile… în inima deșertului”

În perioada 28 aprilie – 4 mai 2026, compania de teatru Skepsis a participat la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru SAHARA, organizat în Tunisia. Evenimentul a reunit teatre și companii, jurnaliști și oameni de cultură din nordul Africii, orientul mijlociu și europa mediteraneeană. Printre invitații de marcă ai evenimentului s-au numărat :

– Eugenio Barba – autor și regizor de teatru, fondatorul Teatrului Odin („Odin Teatret”) și al Școlii Internaționale de Antropologie Teatrală

– Julia Varley – regizoare și actriță a Teatrului Odin

– Jean-Marie Pradier – Profesor Emerit, Departamentul de Teatru al Universității Paris VIII, membru fondator al Școlii Internaționale de Antropologie Teatrală

Compania de teatru Skepsis, reprezentând Alba Iulia și România, a participat în cadrul programului cu spectacolul ”An extraordinary girl”, în rolurile principale regăsindu-se Ludmila Cioflică, Viorel Cioflică și Lawrence Chismorie. Spectacolul a fost jucat în limba engleză și s-a desfășurat într-o locație inedită – oaza localității El-Golaa, lăsând o puternică impresie participanților și publicului :

”Un spectacol internațional îmbrățișat de festivalul nostru! Spectacolul trupei Skepsis din Alba Iulia, România, a fost original și remarcabil, valorificând din plin cadrul natural: oaza și umbra palmierilor. A stârnit aplauze entuziaste din partea publicului și a fost considerat un punct forte al festivalului, în virtutea forței interpretării și a armoniei palpabile dintre actori. Cele mai calde felicitări acestei companii talentate! Am fost profund onorați să o avem alături de noi!” – Hafedh Khalifa (Director Festival)

”Un spectacol teatral unic care dezvăluie o dimensiune umană profundă. O combinație de performanță puternică și viziune artistică contemporană. Interacțiune excelentă cu publicul, forță a personajelor, comunicare nonverbală și o poveste fenomenală. Așa se întâlnesc culturile… în inima deșertului”- Echipa de organizare a Festivalului

”Spectacolul companiei din România a uimit audiența cu un spectacol a cărui poveste pare ruptă din realitate și un final surprinzător, neașteptat.” Sadiq Salem – Jurnalist

Evenimentul este rezultatul unui proiect cultural inițiat și coordonat de regizorul Hafedh Khalifa, fiind organizat cu susținerea Ministerului Culturii și al Ministerului Turismului din Tunisia și are un pronunțat caracter intercultural promovând schimbul de experiență între companiile, teatrele și artiștii participanți, exponenți ai unor arte diferite. Teatrul, poezia, dansul, literatura și muzica sunt prezente an de an în festival prin personalități de marcă din universul cultural și artistic contemporan din zona arabă și mediteraneană.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI