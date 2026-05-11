Sorin Grindeanu, despre posibilitatea de a deveni premier: „Dacă ai mei colegi consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”. Ce spune despre un guvern minoritar PSD-UDMR

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu își dorește formarea unui guvern minoritar PSD-UDMR, însă a admis că, în contextul actual, acest scenariu „poate fi luat în calcul”.

Întrebat dacă un guvern PSD-UDMR poate fi o soluție de compromis, Grindeanu a răspuns: ,,Nu e o variantă pe care mi-o doresc, chiar dacă PSD este cel care formează acel guvern minoritar sau sunt alții, dar pare că este un scenariu care poate fi luat în calcul.”

Întrebat dacă o soluție ar fi un guvern de tranziție, liderul PSD a răspuns că și-ar dori ,,mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid. Asta este de dorit. Din perspectiva noastră, este de dorit o variantă stabil”, scrie Antena 3 CNN.

Despre varianta ca el să fie premier, Grindeanu a spus că deciziile în partid se iau într-un cadru larg și că, ,,dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.”

,,Inclusiv un guvern tehnocrat nu este o variantă pe care să ne-o dorim”, a mai spus Grindeanu, care a subliniat că există și varianta ca PSD să treacă în opoziție.

Sorin Grindeanu a făcut aceste declarații după întâlnirea cu ambasadorii UE de luni dimineață și a spus că aceștia au dorit să afle scenarii post-moțiune.

,,Le-am spus că tot ceea ce am convenit la Cotroceni legat de PNRR, SAFE, OECD nu comportă schimbări”, a transmis șeful PSD. Grindeanu a mai declarat că le-a spus ambasadorilor ”prin viu grai că nu a avut nicio înțelegere cu AUR”: ”O întâlnire în care am explicat situația la zi, din punct de vedere economic și politic. Am răspuns întrebărilor domniilor lor care au dorit să clarifice eventuale scenarii post-moțiune. Au fost întrebări legate și de partea economică, eu le-am spus din start că tot ceea ce am convenit în urmă cu 10 zile, două săptămâni, la Cotroceni și anume lucruri legate de PNRR, SAFE, OECD nu comportă schimbări. Suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide astfel încât lucrurile să meargă în direcția enunțată de Nicușor Dan”.

