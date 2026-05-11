Actualitate

Sorin Grindeanu, despre posibilitatea de a deveni premier: „Dacă ai mei colegi consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”. Ce spune despre un guvern minoritar PSD-UDMR

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Sorin Grindeanu, despre posibilitatea de a deveni premier: „Dacă ai mei colegi consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”. Ce spune despre un guvern minoritar PSD-UDMR

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu își dorește formarea unui guvern minoritar PSD-UDMR, însă a admis că, în contextul actual, acest scenariu „poate fi luat în calcul”.

Întrebat dacă un guvern PSD-UDMR poate fi o soluție de compromis, Grindeanu a răspuns: ,,Nu e o variantă pe care mi-o doresc, chiar dacă PSD este cel care formează acel guvern minoritar sau sunt alții, dar pare că este un scenariu care poate fi luat în calcul.”

Întrebat dacă o soluție ar fi un guvern de tranziție, liderul PSD a răspuns că și-ar dori ,,mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid. Asta este de dorit. Din perspectiva noastră, este de dorit o variantă stabil”, scrie Antena 3 CNN.

Despre varianta ca el să fie premier, Grindeanu a spus că deciziile în partid se iau într-un cadru larg și că, ,,dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.”

,,Inclusiv un guvern tehnocrat nu este o variantă pe care să ne-o dorim”

,,Inclusiv un guvern tehnocrat nu este o variantă pe care să ne-o dorim”, a mai spus Grindeanu, care a subliniat că există și varianta ca PSD să treacă în opoziție.

Sorin Grindeanu a făcut aceste declarații după întâlnirea cu ambasadorii UE de luni dimineață și a spus că aceștia au dorit să afle scenarii post-moțiune.

,,Le-am spus că tot ceea ce am convenit la Cotroceni legat de PNRR, SAFE, OECD nu comportă schimbări”, a transmis șeful PSD. Grindeanu a mai declarat că le-a spus ambasadorilor ”prin viu grai că nu a avut nicio înțelegere cu AUR”: ”O întâlnire în care am explicat situația la zi, din punct de vedere economic și politic. Am răspuns întrebărilor domniilor lor care au dorit să clarifice eventuale scenarii post-moțiune. Au fost întrebări legate și de partea economică, eu le-am spus din start că tot ceea ce am convenit în urmă cu 10 zile, două săptămâni, la Cotroceni și anume lucruri legate de PNRR, SAFE, OECD nu comportă schimbări. Suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide astfel încât lucrurile să meargă în direcția enunțată de Nicușor Dan”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

11-14 mai 2026 | Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

11 mai 2026

De

Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii și precipitații mixte în zona montană înaltă valabilă în România în […]

Citește mai mult

Actualitate

11 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

11 mai 2026

De

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil Luni, 11 mai 2026, sunt restricții de circulație, între orele 7.00 și 20.00, pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Miercurea Sibiului. Potrivit Dispeceratului CNAIR, se execută lucrări de reparații pe partea carosabila. Banda 1 și banda de urgențe de pe calea 2 (Sebeș-Sibiu) sunt restricționate. Se […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2026 | Cum se poate contesta decizia de pensionare și ce pași urmezi pentru recalculare

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

11 mai 2026

De

PENSII 2026 | Cum se poate contesta decizia de pensionare și ce pași urmezi pentru recalculare Mii de pensionari din România s-au adresat, în ultimii ani, autorităților abilitate și au cerut recalcularea pensiei sau au contestat decizia de pensionare ori au întocmit plângeri împotriva caselor de pensii și a altor instituții publice cu atribuții în […]

Citește mai mult