20 mai 2026 | Târgul de Joburi UAB revine cu ediția a VI-a: Oportunități de carieră pentru studenți, absolvenți și angajatori
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC-UAB), în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba și Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, organizează miercuri, 20 mai 2026, între orele 10:00 – 13:00, în curtea principală a universității (str. Unirii nr. 15-17), cea de-a VI-a ediție a Târgului de Joburi UAB.
Evenimentul își propune să faciliteze întâlnirea dintre angajatori și studenții sau absolvenții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, oferind un cadru dedicat dialogului direct cu reprezentanții companiilor și instituțiilor participante.
Târgul reprezintă o oportunitate importantă pentru promovarea ofertelor de angajare, practică, internship, voluntariat și stagii documentare pentru lucrările de licență și disertație.
Organizatorii invită companiile și organizațiile interesate să participe la eveniment și să contribuie activ la susținerea integrării tinerilor pe piața muncii. Angajatorii pot transmite intenția de participare până la data de 15 mai 2026, împreună cu informațiile privind locurile disponibile, către coordonatorul evenimentului, prof. univ. dr. Larisa Dragolea, la adresa de e-mail: [email protected].
Totodată, studenții și absolvenții UAB sunt așteptați să participe la Târgul de Joburi UAB 2026 pentru a descoperi oportunități profesionale, pentru a interacționa direct cu angajatorii și pentru a afla mai multe despre cerințele actuale ale pieței muncii.
„Prin organizarea acestui eveniment, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia continuă să sprijine dezvoltarea relației dintre mediul academic și cel socio-economic, contribuind la creșterea șanselor de angajare și la dezvoltarea profesională a studenților și absolvenților săi”, se arată într-un comunicat de presă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
