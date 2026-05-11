11-14 mai 2026 | Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii și precipitații mixte în zona montană înaltă valabilă în România în intervalul 11 mai 2026, ora 12.00 – 14 mai 2026, ora 10.00. 

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45…50 km/h.

Marți (12 mai 2026), valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, iar miercuri (13 mai) și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi (13/14 mai), vor fi precipitații mixte.

De asemenea, Alba și alte județe, în principal din jumătatea de vest a țării, vor fi în intervalul 11 mai 2026, ora 13.00 – 12 mai 2026, ora 14.00, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de instabilitate atmosferică și cantități de apă însemnate.

În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil Luni, 11 mai 2026, sunt restricții de circulație, între orele 7.00 și 20.00, pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Miercurea Sibiului. Potrivit Dispeceratului CNAIR, se execută lucrări de reparații pe partea carosabila. Banda 1 și banda de urgențe de pe calea 2 (Sebeș-Sibiu) sunt restricționate.

PENSII 2026 | Cum se poate contesta decizia de pensionare și ce pași urmezi pentru recalculare

PENSII 2026 | Cum se poate contesta decizia de pensionare și ce pași urmezi pentru recalculare Mii de pensionari din România s-au adresat, în ultimii ani, autorităților abilitate și au cerut recalcularea pensiei sau au contestat decizia de pensionare ori au întocmit plângeri împotriva caselor de pensii și a altor instituții publice cu atribuții în domeniu.

Câți bani a investit o mare companie germană în 2025 în dezvoltarea fabricii din Blaj: Extindere a capacităților industriale

Câți bani a investit o mare companie germană în 2025 în dezvoltarea fabricii din Blaj: Extindere a capacităților industriale Divizia din România a grupului german Bosch a anunțat rezultatele financiare pentru anul 2025, raportând investiții de aproximativ 176 milioane de lei, direcționate în principal către dezvoltarea fabricilor din Cluj și Blaj.

