11-14 mai 2026 | Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte

Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii și precipitații mixte în zona montană înaltă valabilă în România în intervalul 11 mai 2026, ora 12.00 – 14 mai 2026, ora 10.00.

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45…50 km/h.

Marți (12 mai 2026), valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, iar miercuri (13 mai) și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi (13/14 mai), vor fi precipitații mixte.

De asemenea, Alba și alte județe, în principal din jumătatea de vest a țării, vor fi în intervalul 11 mai 2026, ora 13.00 – 12 mai 2026, ora 14.00, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de instabilitate atmosferică și cantități de apă însemnate.

În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

