Viitori miri din Alba acuză că ar fi țepuiți de avansul dat unui solist din Alba, care trebuia să cânte la nunta lor: ”Minte de la un mesaj la altul și inventează tot felul de scuze, iar la telefon nu răspunde!

Un bărbat din Alba a postat în mediul online un avertisment în legătură cu solistul unei trupe din Alba, căruia i-a dat avansul pentru a cânta la nunta lui și pe care nu îl mai poate recupera.

Oamenii spun că l-au contactat pe solist pentru a cânta la nunta lor și s-au înțeles la un avans din suma totală cerută pentru eveniment. Pentru că viitorii miri aveau unele suspiciuni și temându-se că totul poate fi o țeapă, au decis să trimită doar jumătate din avans în primă fază.

Solistul le-a solicitat ulterior alți bani, folosindu-se de o minciună, spun sursele citate. Tinerii au decis să renunțe la înțelege și au solicitat să le fie restituit avansul. După mai bine de 2 săptămâni, oamenii nu și-au primit banii înapoi, fiind ”duși cu zăhărelul” de cântăreț.

”Scriu aici pentru a vedea cât mai multă lumea și pentru a atrage un semnal de alarmă, pentru a nu mai ajunge nimeni în situația noastră.

L-am contactat pe solistul trupei XXXX pentru a cânta la nunta noastră, ca avans a cerut 15% din sumă..o sumă destul de mare (6000 de lei).

A ridicat un semn de întrebare fiind destul de mult pentru un avans astfel încât am ales să îi împărțim în speranța că nu ne vom lua țeapă..fiind dorința noastră să participe la eveniment, am stabilit ca îi trimitem jumătate acum (pentru care nu am primit nici o factură), iar jumătate peste 2 săptămâni când urmează să ne vedem față în față, contractul a fost trimis, însă nu a fost semnat în momentul acela de către el.

În acea zi am aflat că există niște probleme financiare ale solistului si practică des “țepuirea” oamenilor cu diverse sume de bani. Dar am zis că dacă își onorează evenimentul și strict profesional va fi ok, încercăm să nu ne stresăm prea mult.

Seriozitatea a ținut fix 1 zi! Următoarea zi scriidu-mi să îi mai trimit câteva sute de lei pentru o minciună inventată de el!

Am decis clar că renunțăm dacă nu poate fi serios și profesionist nici pe partea cu evenimentele. A confirmat că ne trimite banii înapoi în maxim o săptămână.

Au trecut 2 săptămâni și minte de la un mesaj la altul și inventează tot felul de scuze, iar la telefon nu răspunde!

În caz că îi doriți la evenimentul vostru, aveți grijă… și nu vă încredeți în totalitate în tot ce vă spune, dorește să obțină cat de repede se poate acel avans. Si nu faceți absolut nimic fără chitanță si contract semnat, plus niște clauze”, au scris oamenii pe Facebook.

Nu este prima dată când pe adresa redacției au fost trimise mesaje din partea celor înșelați de solist, iar potrivit unor surse ale ziarulunirea.ro, cântărețul este cunoscut pentru astfel de fapte și acest caz nu este unul singular.

