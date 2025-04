VIDEO | Zlătneanul Andrei Mărginean la primul gol în tricoul lui Dinamo: A fost jucătorul meciului cu CFR Cluj

Zlătneanul Andrei Mărginean la primul gol în tricoul lui Dinamo: A fost jucătorul meciului cu CFR Cluj

Zlătneanul Andrei Mărginean (23 de ani) a înscris primul său gol în tricoul lui Dinamo și în Superliga.

El a stabilit rezultatul final al partidei Dinamo – CFR Cluj (1-1) cu un șut în forță de la marginea careului mic.

Reușita sa a venit în minutul 83 al partidei care s-a disputat în seara zilei de luni, 28 aprilie 2025, de pe „Arena Națională”.

Anterior, în minutul 65, Korenica o adusese pe CFR Cluj în avantaj cu un șut din lovitură liberă, mingea fiind deviată în poartă de zid.

Andrei Mărginean a fost titular și integralist în formula „câinilor roșii”, pe poziția de fundaș central, primind nota 8,1 (cel mai mare calificativ din acest duel) pe Flash Score.

„A fost o emoție de nedescris. A fost un meci important și mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa. Pot să spun că ne doream mai mult în acest play-off, dar sunt sigur că am dat tot ce am avut în putere și sunt mândru de colegii mei. Am făcut un meci foarte bun, nu vreau să spun prea multe, am controlat jocul.

Sper să retrăiesc curând emoția unui gol. Este un sentiment de nedescris să marchezi, mai ales că a fost primul meu gol pentru Dinamo, acasă, în fața suporterilor. Sunt foarte bucuros și am mari emoții acum. Mai bine aș mai juca un meci decât să dau un interviu în acest moment.

Mai am multe lucruri de învățat, însă, cu timpul, sper să mă adaptez. Ușor-ușor, începe să-mi placă și poziția de fundaș central. Trebuie să abordăm fiecare meci în parte cu aceeași mentalitate, așa cum am făcut-o și în partidele trecute. Nu mă gândesc încă la meciul cu FCSB. În seara aceasta sunt bucuros pentru echipă, am făcut un meci mare, iar de mâine ne gândim la următorul meci”, a declarat Andrei Mărginean la flash-interviul acordat la Prima Sport și Digi Sport după partidă.

