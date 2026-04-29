VIDEO | Ziua Internațională a Dansului 2026, sărbătorită la Alba Iulia: Atelier de dans, flashmob și spectacol folcloric în Piața Cetății

Ziua Internațională a Dansului, sărbătorită la Alba Iulia: Atelier de dans, flashmob și spectacol folcloric în Piața Cetății

Ziua Internațională a Dansului este marcată astăzi, 29 aprilie 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia, printr-un eveniment dedicat mișcării, tradiției și comunității.

Programul aduce în fața publicului atât energia dansului modern, printr-un atelier participativ și un flashmob, cât și frumusețea jocului românesc, prin spectacole susținute de ansambluri folclorice sau tineri dansatori. 

Programul Zilei Internaționale a Dansului la Alba Iulia

  • Ora 16:00

„Alba, dansează pentru sănătatea ta!”

Un moment participativ, deschis tuturor, cu atelier de dans și flashmob, dedicat bucuriei mișcării și stării de bine.

Invitați: Corina Faur și Daniel David

  • Ora 18:00

„Joc românesc în inima Cetății”

Un spectacol care readuce în actualitate frumusețea și autenticitatea dansului popular, prin participarea unor ansambluri și tineri dansatori dedicați tradiției.

Invitați: Eric și Eduard Radu

Prezintă: Melissa Biriș

Participanții la Ziua Internațională a Dansului la Alba Iulia:

  • Clasele de dans popular și coregrafie din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena”
  • Ansamblul Folcloric „Mlădițele Sebeșului”
  • Ansamblul Folcloric „Călniceana”
  • Ansamblul Folcloric „Purtata Secașelor”
  • Ansamblul Folcloric „Plaiuri Sebeșene”

,,Un eveniment care unește generații, stiluri și energii, într-un spațiu simbolic al comunității: Cetatea Alba Carolina”, au transmis, înainte de eveniment, organizatorii.

Ştirea zilei

FOTO | Premieră pentru spitalele publice din România consemnată în Alba: Procedură minim invazivă realizată la Spitalul Municipal Blaj

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

29 aprilie 2026

De

Premieră pentru spitalele publice din România consemnată în Alba: Procedură minim invazivă realizată la Spitalul Municipal Blaj Spitalul Municipal Blaj marchează o nouă premieră medicală importantă, după ce, în această lună, a fost realizată aici prima sialendoscopie într-un spital public din România. Intervenția a fost efectuată de medicul primar ORL Mădălina Dinco, în cadrul compartimentului […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Moțiunea de cenzură PSD-AUR, prezentată în plenul Parlamentului: „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

29 aprilie 2026

De

Moțiunea de cenzură PSD-AUR, prezentată în plenul Parlamentului: „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului" Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte mare: Este în arest preventiv

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

28 aprilie 2026

De

Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte mare: Este în arest preventiv Un bărbat de 43 de ani, din Alba, cu antecedente penale, aflat în prezent în arest preventiv, a fost trimis în judecată la Judecătoria Alba Iulia. Marți, 28 aprilie 2026, […]

Citește mai mult