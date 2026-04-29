VIDEO | Ziua Internațională a Dansului 2026, sărbătorită la Alba Iulia: Atelier de dans, flashmob și spectacol folcloric în Piața Cetății

Ziua Internațională a Dansului, sărbătorită la Alba Iulia: Atelier de dans, flashmob și spectacol folcloric în Piața Cetății

Ziua Internațională a Dansului este marcată astăzi, 29 aprilie 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia, printr-un eveniment dedicat mișcării, tradiției și comunității.

Programul aduce în fața publicului atât energia dansului modern, printr-un atelier participativ și un flashmob, cât și frumusețea jocului românesc, prin spectacole susținute de ansambluri folclorice sau tineri dansatori.

Programul Zilei Internaționale a Dansului la Alba Iulia

Ora 16:00

„Alba, dansează pentru sănătatea ta!”

Un moment participativ, deschis tuturor, cu atelier de dans și flashmob, dedicat bucuriei mișcării și stării de bine.

Invitați: Corina Faur și Daniel David

Ora 18:00

„Joc românesc în inima Cetății”

Un spectacol care readuce în actualitate frumusețea și autenticitatea dansului popular, prin participarea unor ansambluri și tineri dansatori dedicați tradiției.

Invitați: Eric și Eduard Radu

Prezintă: Melissa Biriș

Participanții la Ziua Internațională a Dansului la Alba Iulia:

Clasele de dans popular și coregrafie din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena”

Ansamblul Folcloric „Mlădițele Sebeșului”

Ansamblul Folcloric „Călniceana”

Ansamblul Folcloric „Purtata Secașelor”

Ansamblul Folcloric „Plaiuri Sebeșene”

,,Un eveniment care unește generații, stiluri și energii, într-un spațiu simbolic al comunității: Cetatea Alba Carolina”, au transmis, înainte de eveniment, organizatorii.

