VIDEO | Ziua Internațională a Dansului 2026, sărbătorită la Alba Iulia: Atelier de dans, flashmob și spectacol folcloric în Piața Cetății
Ziua Internațională a Dansului, sărbătorită la Alba Iulia: Atelier de dans, flashmob și spectacol folcloric în Piața Cetății
Ziua Internațională a Dansului este marcată astăzi, 29 aprilie 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia, printr-un eveniment dedicat mișcării, tradiției și comunității.
Programul aduce în fața publicului atât energia dansului modern, printr-un atelier participativ și un flashmob, cât și frumusețea jocului românesc, prin spectacole susținute de ansambluri folclorice sau tineri dansatori.
Programul Zilei Internaționale a Dansului la Alba Iulia
- Ora 16:00
„Alba, dansează pentru sănătatea ta!”
Un moment participativ, deschis tuturor, cu atelier de dans și flashmob, dedicat bucuriei mișcării și stării de bine.
Invitați: Corina Faur și Daniel David
- Ora 18:00
„Joc românesc în inima Cetății”
Un spectacol care readuce în actualitate frumusețea și autenticitatea dansului popular, prin participarea unor ansambluri și tineri dansatori dedicați tradiției.
Invitați: Eric și Eduard Radu
Prezintă: Melissa Biriș
Participanții la Ziua Internațională a Dansului la Alba Iulia:
- Clasele de dans popular și coregrafie din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena”
- Ansamblul Folcloric „Mlădițele Sebeșului”
- Ansamblul Folcloric „Călniceana”
- Ansamblul Folcloric „Purtata Secașelor”
- Ansamblul Folcloric „Plaiuri Sebeșene”
,,Un eveniment care unește generații, stiluri și energii, într-un spațiu simbolic al comunității: Cetatea Alba Carolina”, au transmis, înainte de eveniment, organizatorii.
VIDEO | Ziua Internațională a Dansului 2026, sărbătorită la Alba Iulia: Atelier de dans, flashmob și spectacol folcloric în Piața Cetății
Ziua Internațională a Dansului, sărbătorită la Alba Iulia: Atelier de dans, flashmob și spectacol folcloric în Piața Cetății Ziua Internațională...
FOTO | Premieră pentru spitalele publice din România consemnată în Alba: Procedură minim invazivă realizată la Spitalul Municipal Blaj
Premieră pentru spitalele publice din România consemnată în Alba: Procedură minim invazivă realizată la Spitalul Municipal Blaj Spitalul Municipal Blaj...
