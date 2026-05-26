FOTO | Bombă de aruncător, descoperită în comuna Unirea: Pirotehniștii din Alba au intervenit de urgență

Bombă de aruncător, descoperită în comuna Unirea: Pirotehniștii din Alba au intervenit de urgență

O bombă pentru aruncător de calibru 82 mm a fost asanată, în comuna Unirea, de pirotehniștii din Alba de echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia

Potrivit ISU Alba, echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate în loc. Ciugudu de Jos, com. Unirea.

A fost asanată o bombă pentru aruncător de calibru 82mm, cu focos din al doilea război mondial.

Aceasta a fost transportată și depozitată în siguranță, în vederea distrugerii ulterioare.

Forțe alocate: 1 autospecială pirotehnică.

