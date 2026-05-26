FOTO | Cheile Întregalde, loc de instruire în natură pentru elevi militari din Alba Iulia: „Beretele Albastre”, tabără de orientare în teren și deplasare în zone accidentate

Cheile Întregalde, loc de instruire în natură pentru elevi militari din Alba Iulia: „Beretele Albastre”, tabără de orientare în teren și deplasare în zone accidentate

„Beretele Albastre” de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au petrecut două zile în rezervația naturală Cheile Întregalde, cu ocazia primei excursii a clubului din acest an.

Profitând de încălzirea vremii, elevii și-au dezvoltat diverse abilități necesare viitorului militar.

Sub îndrumarea psihologului Darius Duriga, ei au învățat cum să se orienteze în teren și să se deplaseze în zone accidentate, cum să își organizeze tabăra și să prepare hrana în condiții de siguranță, dar și cum să fie disciplinați în cadrul activităților.

Într-un peisaj deosebit de pitoresc, elevii au conștientizat și cât de important este să protejăm natura și să păstrăm curățenia în astfel de locuri speciale.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

foto: Darius Duriga

