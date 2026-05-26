MÂINE | Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu, vizită la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Manifestări dedicate împlinirii a 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României

Principesa Margareta și Principele Radu, vizită la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Manifestări dedicate împlinirii a 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu vor efectua miercuri, 27 mai, începând cu ora 15.00, o vizită la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

Vizita Familiei Regale, care se înscrie în seria manifestărilor dedicate împlinirii a 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României și a statului român modern, are o semnificație aparte pentru instituția de învățământ militar.

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia este continuatorul tradițiilor Liceului Militar înființat la Târgu Mureș prin Înaltul Decret Regal nr. 3613, semnat de Regele Ferdinand I la Castelul Peleș, în data de 23 septembrie 1919.

Foto: Facebook Familia Regala a Romaniei

