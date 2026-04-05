VIDEO | Volei Alba Blaj, triumf pentru al doilea an consecutiv în Cupa României la volei feminin: Finală-thriller cu Dinamo

Volei Alba Blaj, campioana României, a reușit să cucerească Cupa României al doilea an la rând, chiar în „Mica Romă”, după 3-2 (25-13, 15-25, 25-14, 21-25, 19-17) cu Dinamo.

A fost un meci nebun, „thriller”, decis după 5 seturi aprig disputate. În tie-break, Volei Alba Blaj a salvat 3 mingi de meci.

Vittoria Piani (Volei Alba Blaj) a fost desemnată jucătoarea finalei.

La tie-break, Dinamo a condus cu 3-1, Blajul a egalat, 3-3, apoi s-a făcut 8-3 pentru Dinamo și 8-6. S-a ajuns la 10-10 și apoi Dinamo a trecut iar în față. Volei Alba Blaj a egalat și a preluat conducerea (12-11). Din nou egal (12-12), apoi un pas în față pentru Blaj (13-12). Încă o dată egal (13-13). Dinamo are minge de meci la 14-13, dar gazdele egalează (14-14). A doua minge de meci pentru Dinamo la 15-14. Volei Alba Blaj egalează iar (15-15). A treia minge de meci pentru Dinamo la 16-15. Blajul a egalat și de această dată (16-16) și și-a procurat prima minge de meci la 17-16. Iarăși egalitate (17-17). A doua minge de meci pentru Volei Alba Blaj la 18-17 și Blajul câștigă meciul și, implicit, Cupa României după 19-17 în tie-break.

La feminin, Dinamo a revenit după 5 ani în ultimul act, ultima finală fiind în 2021, pierdută chiar în fața Blajului (0-3, la Cluj-Napoca).

După finala electrizantă de la masculin, disputată într-o atmosteră incredibilă, în care SCM Zalău a cucerit Cupa României, 3-1 cu Corona Brașov, meciul de gală pentru amfitrioni a fost început excelent de Blaj, care a dominat categoric primul parțial, 25-13. Se părea că jocul este o formalitate, însă Dinamo nu a cedat și a pus probleme, distanțându-se în setul secund, când a condus cu 10-7, 15-12, 22-14 (cu 5 puncte consecutive).

Situația s-a complicat pentru marea favorită, nevoită să remonteze ecartul. Și fără vedeta Vittoria Piani, înlocuită după o minge ce a lovit-o în față la fileu. Au fost două seturi diametral opuse, fiecare competitoare fiind, pe rând în prim plan.

Scorul a devenit egal, și a fost din nou rândul Blajului să preia inițiativa, 15-8 și 21-12 în setul 3, gazdele ridicându-și iar nivelul, fără a lăsa vreo șansă adversarelor.

S-a repetat scenariul în startul setului 4, cu Dinamo revenită în meci, vizitatoarele având 7-6, 11-9 și 19-12, disputa îndreptându-se spre setul decisiv. La 14-21, Blajul a efectuat modificări, pregătindu-se de setul hotărâtor. Scorul se strânge la 17-21, renasc speranțele, Blajul nu a renunțat, s-a apropiat la 20-23, apoi a anulat o primă minge de set.

Bucureștencele au două cupe (2010 și 2012) și au acces în ultimul act după ce au depășit Rapid (victorii în minimum de seturi) și CSM București, în semifinale (3-0 și 3-1).

Volei Alba Blaj avea până la meciul din 5 aprilie 2026 cinci trofee câștigate în istorie (2017, 2019, 2021, 2022, 2025), fiind deținătoarea Cupei. Blajul a pierdut o singură finală (2018).

