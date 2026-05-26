ACCIDENT rutier GRAV în comuna Livezile: O mașină s-a răsturnat. O femeie, prinsă sub autoturism / A fost solicitat elicopter SMURD

ACCIDENT rutier în comuna Livezile: Un autoturism s-a răsturnat. Un echipaj de prim-ajutor intervine de urgență

Un accident rutier grav a avut loc astăzi, pe raza comunei Livezile, ieșire spre Măgina, atunci când un autoturism s-a răsturnat. Ajunși la locul incidentului, salvatorii au descoperit o femeie prinsă sub autoturism. A fost solicitată intervenția elicopterului SMURD.

Știrea inițială:

Conform ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în com. Livezile, iesire spre Magina.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un auto răsturnat.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.

Sub autoturism este prinsa si o persoană de sex feminin, se intervine pentru extragerea acesteia.

UPDATE 2 ISU Alba:

La locul producerii evenimentului se deplasează și un elicopter SMURD.

