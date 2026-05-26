Amir Jorza, căpitanul Unirii Alba Iulia, apt pentru barajul cu Minerul Lupeni, după accidentarea din partida cu Sănătatea Cluj! „Avem speranțe și încredere că va fi bine”, spune mijlocașul „alb-negrilor”

Amir Jorza, căpitanul Unirii Alba Iulia, este apt pentru barajul cu Minerul Lupeni, după accidentarea din partida cu Sănătatea Cluj. În minutul 40, mijlocașul „alb-negrilor” s-a trezit cu arcada stângă spartă, în urma unui contact dur cu Junior Bessong, care a fost eliminat direct.

Jorza a fost înlocuit după respectiva fază (din care gazdele au înscris singurul gol, prin Al. Giurgiu, noul căpitan), a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență, unde i s-au aplicat 5 copci pentru tăietura de 7 centimetri.

„Încă e umflat, dar o să mă antrenez și până sâmbătă cred că va fi în regulă”, a spus jucătorul care a trecut pe la UTA Arad, Rapid sau CSM Reșița.

Jorza (26 de ani) are la activ 3 baraje, toate ratate și speră să rupă seria negativă. Au fost două încercări cu UTA Arad de a promova în Liga 1, în 2017 cu Poli Timișoara (1-2, 1-3) și 2018 cu FC Voluntari (0-0, 0-3), respectiv cu CSM Reșița, acum 4 ani, de a accede în eșalonul secund (eliminată după loviturile de departajare de CSC Dumbrăvița, a ratat albaiulianul Călin Cristea).

„Am speranțe și încredere că va fi bine! Credem în șansele noastre, pentru că, din punctul meu de vedere, suntem cea mai bună echipă. Ne-am fi dorit, firesc, să fi jucat măcar un meci de baraj acasă, în fața fanilor, dar ne conformăm situației”, a precizat Jorza, revenit pe gazon în acest sezon, după o pauză de aproape un an.

Purtătorul tricoului cu numărul „5” are două reușite stagionale, ultima, cu Unirea Tășnad, în play-off, fiind de senzație, pe „Cetate”.

