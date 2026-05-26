Sport

Amir Jorza, căpitanul Unirii Alba Iulia, apt pentru barajul cu Minerul Lupeni, după accidentarea din partida cu Sănătatea Cluj! „Avem speranțe și încredere că va fi bine”, spune mijlocașul „alb-negrilor”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Amir Jorza, căpitanul Unirii Alba Iulia, apt pentru barajul cu Minerul Lupeni, după accidentarea din partida cu Sănătatea Cluj! „Avem speranțe și încredere că va fi bine”, spune mijlocașul „alb-negrilor”

Amir Jorza, căpitanul Unirii Alba Iulia, este apt pentru barajul cu Minerul Lupeni, după accidentarea din partida cu Sănătatea Cluj. În minutul 40, mijlocașul „alb-negrilor” s-a trezit cu arcada stângă spartă, în urma unui contact dur cu Junior Bessong, care a fost eliminat direct.

Citește: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Tășnad 5-1 (2-1) | „Alb-negrii”, victorie-spectacol și locul 3, sub privirile legendei Ovidiu Maier, pe „Cetate”

Jorza a fost înlocuit după respectiva fază (din care gazdele au înscris singurul gol, prin Al. Giurgiu, noul căpitan), a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență, unde i s-au aplicat 5 copci pentru tăietura de 7 centimetri.

„Încă e umflat, dar o să mă antrenez și până sâmbătă cred că va fi în regulă”, a spus jucătorul care a trecut pe la UTA Arad, Rapid sau CSM Reșița.

Jorza (26 de ani) are la activ 3 baraje, toate ratate și speră să rupă seria negativă. Au fost două încercări cu UTA Arad de a promova în Liga 1, în 2017 cu Poli Timișoara (1-2, 1-3) și 2018 cu FC Voluntari (0-0, 0-3), respectiv cu CSM Reșița, acum 4 ani, de a accede în eșalonul secund (eliminată după loviturile de departajare de CSC Dumbrăvița, a ratat albaiulianul Călin Cristea).

„Am speranțe și încredere că va fi bine! Credem în șansele noastre, pentru că, din punctul meu de vedere, suntem cea mai bună echipă. Ne-am fi dorit, firesc, să fi jucat măcar un meci de baraj acasă, în fața fanilor, dar ne conformăm situației”, a precizat Jorza, revenit pe gazon în acest sezon, după o pauză de aproape un an.

Purtătorul tricoului cu numărul „5” are două reușite stagionale, ultima, cu Unirea Tășnad, în play-off, fiind de senzație, pe „Cetate”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

VIDEO: Infern în Valea Jiului pentru CSM Unirea Alba Iulia, la barajul cu Minerul Lupeni pentru Liga 2! CSM Unirea Alba Iulia, deplasare gratuită pentru suporteri!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

26 mai 2026

De

Infern în Valea Jiului pentru CSM Unirea Alba Iulia, la barajul cu Minerul Lupeni pentru Liga 2, sâmbătă, 30 mai, ora 17.30! Va fi infernal pentru CSM Unirea Alba Iulia în Valea Jiului, la confruntarea cu Minerul Lupeni, barajul semifinal pentru promovarea în Liga 2, sâmbătă, 30 mai, la ora 17.30. Citește și: Baraj pentru […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: LPS Alba Iulia, locul 3 la Cupa „Flykick Swim.Store.Ro” Baia Mare | Înotătorii albaiulieni, zestre de 69 de medalii, aproape jumătate din aur

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

26 mai 2026

De

LPS Alba Iulia, locul 3 la Cupa „Flykick Swim.Store.Ro” Baia Mare | Înotătorii albaiulieni, zestre de 69 de medalii, aproape jumătate din aur Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia s-a clasat pe locul 3 la Cupa „Flykick Swim.Store.Ro” Baia Mare, înotătorii din Cetatea Marii Uniri reușind o zestre impresionantă care totalizează 69 de medalii (30 […]

Citește mai mult

Sport

Sports Festival 2026: mai multe provocări, mai multe competiții, mai multă mișcare  | Sports FIT Games și Adventure Arena ridică pulsul festivalului

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

26 mai 2026

De

Sports Festival 2026: mai multe provocări, mai multe competiții, mai multă mișcare  | Sports FIT Games și Adventure Arena ridică pulsul festivalului din 11-14 iunie, a Cluj-Napoca Provocări și competiții pentru publicul activ, activări pentru copii și inițiative dedicate accesului la sport la Sports Festival 2026! Citește și: Începe SPORTS FESTIVAL 2025, universul sportului revine: […]

Citește mai mult