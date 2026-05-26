FOTO | Lotul lipsă de pe Autostrada A1 Lugoj-Sebeș: 10 fronturi de lucru deschise pentru străpungerea galeriilor tunelului 2

Lotul lipsă de pe Autostrada A1 Lugoj-Sebeș: 10 fronturi de lucru deschise pentru străpungerea galeriilor tunelului 2

Pe șantierul sectorului lipsă al Autostrada A1 Lugoj–Deva, sectorul Margina–Holdea, activitatea principală este concentrată în această perioadă asupra străpungerii galeriilor tunelului 2, unde se lucrează continuu, zi și noapte, în 10 fronturi de lucru simultane.

Mobilizarea din teren este una susținută, cu echipe și utilaje specializate care acționează permanent pentru accelerarea ritmului de execuție și respectarea graficului asumat.

În prezent, la galeria executată de UMB au mai rămas de excavat aproximativ 700 de metri, în timp ce la galeria realizată de partenerul Euro-Asfalt mai sunt aproximativ 420 de metri până la finalizarea străpungerii. Progresul înregistrat în ultimele luni evidențiază un ritm bun de execuție, în condițiile unor lucrări complexe, desfășurate într-o zonă cu provocări geotehnice importante.

Tunelurile de pe acest sector reprezintă unele dintre cele mai dificile lucrări de infrastructură rutieră aflate în execuție în România, fiind esențiale pentru închiderea verigii lipsă a autostrăzii și pentru asigurarea unei conexiuni continue pe coridorul rutier de mare viteză dintre vestul țării și centrul României.

Odată finalizat, sectorul Margina–Holdea va elimina restricțiile actuale de trafic și va contribui semnificativ la creșterea siguranței și fluidizării circulației pe traseul Coridorul IV Paneuropean.

sursa: DRDP Timișoara

