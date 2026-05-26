FOTO | Lotul lipsă de pe Autostrada A1 Lugoj-Sebeș: 10 fronturi de lucru deschise pentru străpungerea galeriilor tunelului 2

Ioana Oprean

Pe șantierul sectorului lipsă al Autostrada A1 Lugoj–Deva, sectorul Margina–Holdea, activitatea principală este concentrată în această perioadă asupra străpungerii galeriilor tunelului 2, unde se lucrează continuu, zi și noapte, în 10 fronturi de lucru simultane.

Mobilizarea din teren este una susținută, cu echipe și utilaje specializate care acționează permanent pentru accelerarea ritmului de execuție și respectarea graficului asumat.

În prezent, la galeria executată de UMB au mai rămas de excavat aproximativ 700 de metri, în timp ce la galeria realizată de partenerul Euro-Asfalt mai sunt aproximativ 420 de metri până la finalizarea străpungerii. Progresul înregistrat în ultimele luni evidențiază un ritm bun de execuție, în condițiile unor lucrări complexe, desfășurate într-o zonă cu provocări geotehnice importante.

Tunelurile de pe acest sector reprezintă unele dintre cele mai dificile lucrări de infrastructură rutieră aflate în execuție în România, fiind esențiale pentru închiderea verigii lipsă a autostrăzii și pentru asigurarea unei conexiuni continue pe coridorul rutier de mare viteză dintre vestul țării și centrul României.

Odată finalizat, sectorul Margina–Holdea va elimina restricțiile actuale de trafic și va contribui semnificativ la creșterea siguranței și fluidizării circulației pe traseul Coridorul IV Paneuropean.

sursa: DRDP Timișoara

FOTO | Universitatea din Alba Iulia, acord de parteneriat cu Sahandong Jiaotong University din Jinan (China): Viorica Dăncilă, prezentă la ceremonia oficială

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a parafat, marți, 26 mai 2026 un nou parteneriat internațional. Este vorba de semnarea unui acord de parteneriat cu Sahandong Jiaotong University din Jinan (China), instituție de referință […]

FOTO | Traian Băsescu a primit înapoi cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu: „De azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!"

Traian Băsescu a primit înapoi cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu: „De azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!" Fostul președinte Traian Băsescu este din nou cetățean al Republicii Moldova, a anunțat, marți, 26 mai 2026, președintele Maia Sandu. „Domnul Președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea […]

Aproape jumătate dintre români consideră că prioritatea următoarelor 6 luni trebuie să fie creşterea salariilor şi pensiilor

Aproape jumătate dintre români consideră că prioritatea următoarelor 6 luni trebuie să fie creşterea salariilor şi pensiilor Românii consideră, în proporţie de 27,8%, că principala problemă a României este corupţia, conform unui sondaj INSCOP. De asemenea, 48,2% dintre cei intervievaţi cred că prioritară în următoarele 6 luni ar trebui să fie creşterea salariilor şi pensiilor, […]

