VIDEO: Viitorul Sântimbru, promovare istorică în Liga 3! Trupa din Galtiu, triplă de senzație în stagiunea 2025/2026! Dublă victoria cu Academica Transilvania Târgu Mureș

Viitorul Sântimbru, promovare istorică în Liga 3! Trupa din Galtiu, triplă de senzație în stagiunea 2025/2026! Dublă victoria cu Academica Transilvania Târgu Mureș, 2-0 în retur, la Galtiu

Viitorul Sântimbru, promovare istorică în Liga 3, în premieră! Trupa din Galtiu a realizat triplă de senzație în stagiunea 2025/2026! Campioana Albei a trecut la partida de baraj de Academica Transilvania Târgu Mureș, 3-1 în deplasare, și 2-0 în retur.

Viitorul Sântimbru a bifat o stagiune de pus în ramă, event județean, plus promovarea, în premieră în eșalonul terț

În prezența a aproximativ 600 de spectatori, sântimbrenii au suferit în primul mitan, când Lazăr a evitat deschiderea scorului în fața lui Ghitz (41), o ocazie imensă, pe fondul dominării mureșene.

Soarta jocului s-a tranșat în actul secund, în 10 minute, când Lupșan (58; reluare din centrul careului), iar Epure (68), din postura de rezervă a înscris un eurogol, cu un șut în vinclu stâng, de la 25 de metri.

Înaintea jocului, suporterii sântimbreni au realizat o coregrafie în tribună, iar Eugen Hălălae, căpitan al „roș-albaștrilor” timp de 17 ani s-a retras din activitatea competițională, dând, simbolic, lovitura de începere.

Viitorul Sântimbru a bifat o stagiune de pus în ramă, event județean, plus promovarea, în premieră în eșalonul terț. Alba are, iarăși, 5 reprezentante în eșalonul terț, după a cincea promovare consecutivă și a 13-a încercare reușită, din 15 în ultimii ani (un record național!)

Arbitri D. Țurcanu, I. Andrei (Piatra Neamţ), D. Iftode (Fălticeni), rezervă C. Apetrei (Roznov) Observatori I. Mureșan (Timișoara), A. Bîsrsan (București)

Foto: Szilagyi Peter (Aiud)

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