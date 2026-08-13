Apă cu țârâita, „când sus, când jos”, într-un sat turistic din Alba: Care este motivul

Din cauza secetei, cantitatea de apă disponibilă în prezent nu permite asigurarea continuă a alimentării cu apă în satul Colțești, cunoscut pentru activitatea turistică fenrilă care-l animă, motiv pentru care, începând cu data de 14 august 2026, alimentarea cu apă va fi asigurată alternativ, au anunțat joi, 13 august 2026, reprezentanții Primăriei Rimetea.

Programul „de restriște” a fost detaliat de către reprezentanții administrației locale din comuna Rimetea:

„Vineri, 14 august 2026:

în partea de sus a satului va fi apă

în partea de jos a satului nu va fi apă

Ulterior, alimentarea cu apă va fi asigurată alternativ, de la o zi la alta, între partea de sus și partea de jos a satului”.

„Rugăm locuitorii ca, având în vedere situația actuală, să folosească apa în mod responsabil și să reducă consumul, iar activitățile care implică un consum mai mare de apă să fie, pe cât posibil, limitate”, au transmis reprezentanții Primăriei Comunei Rimetea într-un mesaj postat în mediul online.

Foto – Colțești (arhivă; cu rol ilustrativ)

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