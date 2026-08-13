Apă cu țârâita, „când sus, când jos”, într-un sat turistic din Alba: Care este motivul
Apă cu țârâita, „când sus, când jos”, într-un sat turistic din Alba: Care este motivul
Din cauza secetei, cantitatea de apă disponibilă în prezent nu permite asigurarea continuă a alimentării cu apă în satul Colțești, cunoscut pentru activitatea turistică fenrilă care-l animă, motiv pentru care, începând cu data de 14 august 2026, alimentarea cu apă va fi asigurată alternativ, au anunțat joi, 13 august 2026, reprezentanții Primăriei Rimetea.
Programul „de restriște” a fost detaliat de către reprezentanții administrației locale din comuna Rimetea:
„Vineri, 14 august 2026:
- în partea de sus a satului va fi apă
- în partea de jos a satului nu va fi apă
Ulterior, alimentarea cu apă va fi asigurată alternativ, de la o zi la alta, între partea de sus și partea de jos a satului”.
„Rugăm locuitorii ca, având în vedere situația actuală, să folosească apa în mod responsabil și să reducă consumul, iar activitățile care implică un consum mai mare de apă să fie, pe cât posibil, limitate”, au transmis reprezentanții Primăriei Comunei Rimetea într-un mesaj postat în mediul online.
Foto – Colțești (arhivă; cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Podul „La Lupu”, din Ohaba, intră în reparații: Autoritățile pregătesc înlocuirea construcției degradate
Podul „La Lupu”, din Ohaba, intră în reparații: Autoritățile pregătesc înlocuirea construcției degradate Un podeț provizoriu, ajuns într-o stare tehnică nesatisfăcătoare și considerat un risc pentru circulație, ar urma să fie demolat și înlocuit cu o construcție definitivă peste pârâul Ohaba, în punctul „La Lupu”. Proiectul, inițiat de Primăria Ohaba, a intrat în procedura de […]
Investiție de peste 7 milioane de euro făcută de un agent economic în Alba: Ce presupun modernizările propuse
Investiție de peste 7 milioane de euro făcută de un agent economic în Alba: Ce presupun modernizările propuse Pehart Tec Grup SRL face un nou pas în dezvoltarea fabricii de la Petrești. Compania a solicitat emiterea acordului de mediu pentru instalarea unei noi linii de converting, LC7, și extinderea spațiului de depozitare prin montarea a […]
Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au acționat escrocii
Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au acționat escrocii O femeie de 84 de ani din comuna Bucium a fost înșelată prin metoda „copil bolnav”, după ce un bărbat care s-a dat drept fiul ei i-a spus că a fost implicat într-un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, despre trecerea României la euro: „Nu avem niciun criteriu îndeplinit în momentul actual”
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, despre trecerea României la euro: „Nu avem niciun criteriu îndeplinit în momentul actual” BNR este pregătită...
Date Eurostat: România și Luxemburg, cel mai server declin al producţiei industriale din UE
Date Eurostat: România și Luxemburg, cel mai server declin al producţiei industriale din UE Producția industrială a crescut ușor în...
Știrea Zilei
Ce se va întâmpla cu două grădinițe din Alba Iulia care au efectiv redus: Decizia, pe masa consilierilor locali
Ce se va întâmpla cu două grădinițe din Alba Iulia care au efectiv redus: Decizia, pe masa consilierilor locali Un...
Câți angajați urmează să aibă noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Document
Câți angajați urmează să aibă noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Document Un proiect de hotărâre privind aprobarea...
Curier Județean
Apă cu țârâita, „când sus, când jos”, într-un sat turistic din Alba: Care este motivul
Apă cu țârâita, „când sus, când jos”, într-un sat turistic din Alba: Care este motivul Din cauza secetei, cantitatea de...
Foto | Podul „La Lupu”, din Ohaba, intră în reparații: Autoritățile pregătesc înlocuirea construcției degradate
Podul „La Lupu”, din Ohaba, intră în reparații: Autoritățile pregătesc înlocuirea construcției degradate Un podeț provizoriu, ajuns într-o stare tehnică...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Opinii Comentarii
Mesaje de SFANTA MARIA 2026. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2026 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie • SMS şi felicitări de ziua numelui...
Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică
Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică 12 august este una dintre acele...