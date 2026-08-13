21 august 6 | Discoteca Nostalgia, ediția a III-a, la Teiuș: O seară în care timpul se întoarce înapoi!

21 august 6 | Discoteca Nostalgia, ediția a IV-a, la Teiuș: O seară în care timpul se întoarce înapoi!

Discoteca Nostalgia, ediția a IV-a, va avea loc vineri, 21 august 2026, începând cu ora 19.00, la Casa de Cultură a orașului Teiuș, a anunțat luni, 10 iulie 2026, administrația locală.

,,Discoteca Nostalgia – o seară în care timpul se întoarce înapoi!

Unele melodii nu îmbătrânesc niciodată, pentru că ne duc înapoi la cele mai frumoase amintiri.

O atmosferă de altădată, hituri pe care le știm cu toții și o seară în care generațiile se întâlnesc pe ringul de dans.

Pregătiți-vă pentru Discoteca Nostalgia, o călătorie muzicală în timp, cu multă energie, voie bună și amintiri de neuitat!

Îmbracă-te în stilul anilor tăi preferați, vino cu gașca și hai să dansăm ca pe vremuri!”, au transmis reprezentanții Primăriei Teiuș.

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