Foto | Podul „La Lupu”, din Ohaba, intră în reparații: Autoritățile pregătesc înlocuirea construcției degradate

Un podeț provizoriu, ajuns într-o stare tehnică nesatisfăcătoare și considerat un risc pentru circulație, ar urma să fie demolat și înlocuit cu o construcție definitivă peste pârâul Ohaba, în punctul „La Lupu”. Proiectul, inițiat de Primăria Ohaba, a intrat în procedura de solicitare a acordului de mediu.

Un pod provizoriu care a ajuns la limită

Necesitatea investiției este justificată în documentația tehnică prin starea actuală a construcției. Podul existent are caracter provizoriu, o deschidere de aproximativ 4,50 metri, o lungime de 4,71 metri și o lățime totală de numai 3,50 metri. Suprastructura este realizată din patru șine de cale ferată peste care a fost turnată o placă din beton armat.

Problemele sunt însă mai serioase decât dimensiunile reduse. Documentația consemnează degradări pronunțate ale elementelor de sprijin, rupturi și tasări ale rampelor de acces, precum și apariția unor goluri periculoase sub calea de rulare. În plus, construcția nu dispune de parapete, trotuare sau sisteme de ghidaj pentru vehicule.

Concluzia expertizei tehnice este tranșantă: podul se află într-o stare tehnică necorespunzătoare și prezintă risc real de prăbușire sub acțiunea traficului curent. Secțiunea de scurgere este, de asemenea, insuficientă și afectată de vegetație, aluviuni și bucăți desprinse din vechea structură.

Mai mult, conform indicelui de stare tehnică menționat în documentație, construcția actuală se încadrează în clasa IV – stare nesatisfăcătoare, categorie în care sunt necesare lucrări de reabilitare și înlocuirea unor elemente.

Un podeț nou, mai lat și dimensionat pentru debite importante

Soluția propusă este construirea unui podeț definitiv din elemente prefabricate. Noua structură va avea o lumină de 4,99 metri și o suprastructură cu lungimea de 5,90 metri. Lățimea podețului va fi de 5,44 metri, iar împreună cu timpanelor va ajunge la 6,44 metri. Partea carosabilă va avea 4 metri, completată de acostamente de câte 0,5 metri.

Suprastructura va fi realizată din opt dale prefabricate din beton precomprimat, iar pentru siguranța circulației este prevăzut un parapet metalic tip H2b, pe o lungime totală de 20 de metri. Fundațiile și culeele vor fi executate din beton armat, iar construcția va beneficia de hidroizolații și de un sistem de drenaj.

Un element important este și dimensionarea hidrotehnică: potrivit documentației, podețul a fost proiectat astfel încât să poată prelua debitul cu asigurare de 1%, indicat de Administrația Bazinală de Apă Mureș la 59,80 metri cubi pe secundă.

Albia pârâului va fi curățată și protejată

Proiectul nu se limitează la înlocuirea structurii de traversare. Albia va fi curățată pe cel puțin două lungimi de podeț în amonte și una în aval, pentru îmbunătățirea condițiilor de scurgere a apei. Pentru reducerea riscului de afuiere și eroziune este prevăzută și protejarea albiei cu un pereu din beton.

Documentația menționează și caracterul particular al rețelei hidrografice locale: pârâul Ohaba are caracter permanent, iar cursurile de apă din zonă pot deveni active în perioadele cu topirea zăpezii sau cu ploi abundente, existând riscul producerii unor inundații în zonele de luncă.

Fără exproprieri și fără tăieri de arbori

Un avantaj important pentru comunitate este faptul că investiția va fi realizată în ampriza existentă. Potrivit documentației, nu sunt necesare exproprieri, scoateri din circuitul agricol, mutări de garduri sau demolări de locuințe ori alte construcții. De asemenea, proiectul nu presupune afectarea spațiilor verzi și nici tăierea copacilor.

Terenul pe care este amplasat obiectivul aparține domeniului public al comunei Ohaba, iar documentația precizează că nu există servituți sau sarcini intabulate care să împiedice realizarea lucrării.

Investiție de peste 361.000 de lei

Valoarea prevăzută pentru capitolul „Construcții și instalații”, inclusiv TVA, este de 361.357,21 lei. Durata estimată a investiției este de șase luni, din care patru luni sunt alocate efectiv execuției lucrărilor.

Intervenția va începe cu demolarea structurii existente: grinzile metalice vor fi demontate și ridicate mecanic, iar cele două culee din zidărie de piatră cu liant de beton vor fi dezafectate integral. Materialele care nu pot fi reutilizate urmează să fie transportate către depozite autorizate.

Ce impact asupra mediului este anticipat

Ca orice lucrare desfășurată în apropierea unui curs de apă, proiectul are și potențiale surse de impact în perioada de execuție. Documentația indică drept riscuri scurgerile accidentale de uleiuri și carburanți, depozitarea necorespunzătoare a materialelor sau deșeurilor și eventualele probleme ale instalațiilor sanitare din organizarea de șantier.

Pentru limitarea acestor riscuri sunt prevăzute verificarea utilajelor, gestionarea controlată a materialelor, amenajarea spațiilor pentru deșeuri și menținerea containerelor sanitare în stare funcțională. În cazul unei poluări accidentale, documentația prevede intervenția cu materiale absorbante și îndepărtarea solului contaminat.

Pe perioada lucrărilor sunt anticipate și zgomot, vibrații și pulberi provenite în principal de la excavatoare, autobasculante, macarale și alte utilaje. Pentru reducerea disconfortului, lucrările sunt prevăzute să se desfășoare pe timp de zi, cu limitarea vitezei utilajelor și utilizarea unor echipamente cu motoare ecranate acustic.

Documentația susține că proiectul nu afectează arii naturale protejate de interes comunitar și că lucrările, desfășurate pe traseul existent, nu sunt de natură să producă un impact negativ asupra florei și faunei.

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