Viitorul Sântimbru, aproape promovată în Liga 3, în premieră! Sâmbătă, la Galtiu, returul barajului cu Academica Transilvania Târgu Mureș, recordul fotbalului amator din Alba

Viitorul Sântimbru, aproape promovată în Liga 3, în premieră! Recordul fotbalului amator din Alba! Sâmbătă, la Galtiu, returul barajului cu Academica Transilvania Târgu Mureș

Viitorul Sântimbru este aproape de o triplă istorică, după adjudecarea eventului județean, fiind foarte aproape de promovarea, în premieră, în Liga 3!

Elevii lui Adrian Bicheși au învins cu 3-1, la Nazna, pe Academica Transilvania Târgu Mureș, după ce au întors scorul și au o șansă majoră de a accede în eșalonul terț. Returul este sâmbătă, 27 iunie, la ora 17.30, la Galtiu

*Alba, spre a cincea promovare consecutivă!

În ultimii 4 ani, campioanele din Alba, în ordine CSU Alba Iulia (2022, cu M. Domșa, actualul echipier al sântimbrenilor, în efectiv), Industria Galda de Jos (2023), CIL Blaj (2024) și Hidro Mecanica Șugag (2025, fără joc, s-a retras în iarnă) au acces în eșalonul superior, iar aceasta ar fi a cincea promovare consecutivă pentru o reprezentantă a fotbalului amator din Alba.

De altfel, din 2012, sunt doar două situații în care echipele din judet nu au acces în Liga 3. Rezumând sunt 13 promovări, din 15 încercări, un procentaj remarcabil. Au fost, în ordine, Europa Alba Iulia (2012), CSO Cugir (2013), Industria Galda de Jos (2014), Performanța Ighiu (2015), Mureșul Vințu de Jos (2016, s-a desființat), Șurianu Sebeș (2017, s-a desființat), CS Ocna Mureș (2018, fără joc), rateul Sportul Petrești (2019, s-au desființat ambele echipe, cu CSM Târgu Mureș), CS Ocna Mureș (2020, baraj în 3 la Ungheni), o altă ratare, în 2021, la barajul de menținere/promovare, Industria Galda, cu Pobeda Bîșnov!

Foto: Academica Transilvania Târgu Mureș

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