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Date Eurostat: România și Luxemburg, cel mai server declin al producţiei industriale din UE

Bogdan Ilea

Publicat

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Date Eurostat: România și Luxemburg, cel mai server declin al producţiei industriale din UE

Producția industrială a crescut ușor în zona euro și în Uniunea Europeană în iunie, față de aceeași lună din 2025, însă România se numără printre statele membre cu cele mai mari scăderi ale acestui indicator, potrivit datelor publicate joi de Eurostat și preluate de Agerpres.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai importante creşteri anuale ale producţiei industriale în iunie au fost în Lituania (7,7%), Danemarca (6,1%) şi Polonia (4,9%), iar cel mai semnificativ declin în Luxemburg (minus 7,9%), România (minus 5,6%) şi Estonia (minus 4,6%).

În cazul UE, a crescut cu 1% producţia de bunuri intermediare, cu 0,3% cea de energie şi cu 0,9% cea de bunuri de capital, în timp ce a scăzut cu 0,9% producţia de bunuri de folosinţă îndelungată şi cu 0,3% cea de bunuri de folosinţă imediată.

De asemenea, producţia industrială a rămas stabilă în zona euro şi a crescut cu 0,2% în Uniunea Europeană în iunie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un avans de 0,3% în ambele zone.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai importante creşteri lunare ale producţiei industriale în iunie au fost în Danemarca (5,4%), Croaţia (5,2%), Lituania şi Finlanda (ambele cu 2,1%), iar cel mai semnificativ declin în Luxemburg (minus 10,7%), Portugalia (minus 3,9%) şi Estonia (minus 2,2%).

În iunie, România a raportat un declin de 2,8% comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat o scădere de 0,6%.

În cazul UE, a crescut cu 1% producţia de energie, cu 0,9% producţia de bunuri de folosinţă îndelungată şi cu 2,5% cea de bunuri de folosinţă imediată, în timp ce a scăzut cu 0,7% producţia de bunuri intermediare şi cu 0,9% cea de bunuri de capital. 

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