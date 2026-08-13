Ce se va întâmpla cu două grădinițe din Alba Iulia care au efectiv redus: Decizia, pe masa consilierilor locali

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Un proiect de hotărâre privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2026-2027,aprobată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr.398/2025 se regăsește pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia, programată luni, 17 august 2026.
Conform referatului de aprobare, Inspectoratul Școlar Județean Alba a trimis recent o adresă privind situația efectivelor de preșcolari existente la nivelul unităților de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Alba Iulia, respectiv: Grădinița cu Program Prelungit nr.8 Alba Iulia are un număr de 196 de preșcolari și Grădinița cu Program Prelungit nr.11 Alba Iulia are un număr total de 231 preșcolari.
Potrivit prevederilor art.16 din Legea nr.198/2023 privind învățământul preuniversitar, unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică dacă se organizează și funcționează, după caz, astfel:
a) cu minimum 500 de elevi;
b) cu minimum 500 de elevi, preșcolari și/sau antrepreșcolari;
c) cu minimum 250 de preșcolari și/sau antrepreșcolari;
d) cu minimum 200 de antepreșcolari;
e) cu minimum 300 de elevi, în cazul unităților de învățământ postliceal;
f) cu minimum 500 de elevi sau minimum 50 de elevi și/sau preșcolari, în cazul unităților de învățământ special.
Având în vedere că cele două unități de învățământ amintite anterior nu au numărul de preșcolari prevăzut de lege, s-a propus modificarea Anexei la Hotărârea nr.398/17.12.2026 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2026 – 2027, după cum urmează:
– Grădinița cu Program Prelungit nr.8 Alba Iulia, Grădinița cu Program Prelungit Pâclișa și Grădinița cu Program Normal Oarda de Jos vor fi arondate unității de învățământ cu personalitate juridică Grădinița cu Program Prelungit nr.11 Alba Iulia.
– Grădinița cu Program Prelungit nr.9 Alba Iulia va fi arondată unității de învățământ cu personalitate juridică Grădinița cu Program Prelungit nr.13 Alba Iulia, care mai are ca si structura arondată și Grădinița cu Program Prelungit nr.10 Alba Iulia.
foto – Inspectoratul Școlar Județean Alba (arhivă; cu rol ilustrativ)
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