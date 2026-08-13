Câți angajați urmează să aibă noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Document
Câți angajați urmează să aibă noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Document
Un proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții aferente Societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL se află pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia, programată luni, 17 august 2026.
Conform referatului de aprobare, prin adresa nr. 97298/13.08.2026, societatea Alba Iulia Transprt Local SRL a comunicat propunerea organigramei și a statului de funcții în vederea aprobării acesteia de către Consiliul
Local.
Aprobarea organigramei și a statului de funcții a societății este necesară pentru asigurarea cadrului organizatoric al societății, în vedreea pregătirii acesteia pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane începând cu data de 8 ianuarie 2027, se menționează în referatul de aprobare semnat de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
Organigrama propusă propune ca în cadrul noii companii de transport a Primăriei Alba Iulia să își desfășoare activitatea 72 de persoane și un director general.
Organigrama propusă poate fi văzută AICI.
Urmare a HCL nr. 363/26.11.2025 privind înființarea Societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL și a HCL nr.. 395/09.12.2025 privind modificarea și completarea statutului Societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL, în data de 18 decembrie 2025 a fost înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului societatea comercială menționată.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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