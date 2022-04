VIDEO| Viața sălbatică în Apuseni: Imagini inedite cu doi cerbi surprinși în căutare de hrană în albia unui pârâu

Două exemplare spectaculoase de cerbi au fost surprinse de o cameră amplasată în Parcul Natural Apuseni, căutând hrană în albia unui pârâu.

Cerbul traieste de regula in zone cu paduri foarte intinse, ce au si poieni sau luminisuri cu multe izvoare, mai ales pentru faptul ca acestea au multa liniste si multe surse bogate de hrana. In perioada iernii, cerbul poate intampina probleme in gasirea hranei, el consumand mai mult lujeri, scoarta de copac si muguri ori frunze verzi ce au ramas sub zapada, frunze diferite si uscaciuni, ierburi sau orice gasesc.

RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. administrează aria naturala protejata de interes național Parcul Natural Apuseni împreună cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSCI 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vlădeasa, ROSCI 0016 Buteasa) si 55 de arii naturale protejate de interes național de mici dimensiuni (rezervații si monumente ale naturii) incluse in Parcul Natural Apuseni.

Parcul Natural Apuseni, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, are o suprafață de 75.784 de hectare, în zona Munților Apuseni, pe teritoriul județelor Cluj, Bihor și Alba.

