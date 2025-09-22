VIDEO | Vernisajul expoziției „Marcel Iureș – Atitudini” la Sala Unirii din Alba Iulia. Omagiu vizual dedicat unuia dintre cei mai carismatici și profunzi actori ai scenei românești
Vernisajul expoziției „Marcel Iureș – Atitudini” la Sala Unirii din Alba Iulia. Omagiu vizual dedicat unuia dintre cei mai carismatici și profunzi actori ai scenei românești
Luni, 22 septembrie 2025, de la ora 17.00, a avut loc la Sala Unirii din Alba Iulia vernisajul expoziției „Marcel Iureș – Atitudini”. Intrarea la eveniment a fost liberă.
Între 22 și 28 septembrie 2025, Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia devine gazda Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru”, un proiect al UNITER, realizat în parteneriat cu Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba, cu sprijinul Ministerului Culturii.
Unul dintre punctele de atracție ale programului cultural este Expoziția „Marcel Iureș – Atitudini” (22 septembrie – 4 octombrie 2025, program marți-duminică: 10.00-17.00), găzduită de Muzeul Național al Unirii, Sala Unirii – aripa de nord. Expoziția este un omagiu vizual dedicat unuia dintre cei mai carismatici și profunzi actori ai scenei românești.
O producție de referință a Festivalului Național de Teatru 2016, expoziția aduce în fața publicului imagini-document ce surprind traseul artistic al lui Marcel Iureș – de la primele roluri, până la momentele de avangardă care au redefinit arta spectacolului în România.
Curatorul expoziției realizate de Marina Constantinescu (critic de teatru, scriitor, realizator TV) este Irina Tapalagă (artist plastic – muzeograf).
„O expoziţie de fotografie – document dedicată actorului Marcel Iureş, în armonie cu personalitatea acestui mare artist. «Libertate» şi «curaj» sunt două dintre trăsăturile care-l definesc. Libertatea de expresie şi curajul de a depăşi cutuma. Modern încă de la primele roluri, visător, dar şi teluric, a creat de multe ori în cariera lui şi în fenomenul teatral românesc momente de avangardă care l-au redefinit pe el însuşi, dar şi mişcarea artei spectacolului. Imagini document din roluri-cheie trasează drumul actorului de la debut până astăzi.”, a subliniat curatorul Irina Tapalagă esența acestui demers.
Eminentul om de teatru George Banu îl descria astfel: „Marcel Iureş este un actor nesupus. Nu actor revoltat, ci nesupus. Actor care, pe scenă, se înscrie într-un proiect regizoral, dar care nu devine sclavul acelui proiect. Această demnitate a actorului am regăsit-o la Marcel în roluri extrem de diverse“.
