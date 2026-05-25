FOTO: Alexandra Peșterean (Karate Forever Alba Iulia) și Jessica Țîr (CSM Unirea Alba Iulia) – vicecampioane naționale la kumite
Competiția s-a disputat în Sala de Sport a Liceului Tehnologic Câmpeni, la Campionatul Național de Karate IKU, care a fost și concursul de selecție pentru Campionatul Mondial de Karate IKU (22-25 octombrie, în Slovenia, la Koper) fiind prezenți peste 200 de sportivi de la cluburi din țară. În total, zestrea cluburilor din Alba a cuprins 6 medalii, cele mai prețioase fiind cele de argint adjudecate de Alexandra Peștrerean și Jessica Țîr. Rezultate
*CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Simion Băluță, director Radu Mircea Urcan): Jessica Țîr – medalie de argint la kumite, medalie de bronz la kumite echipe; Elisea Stoica – medalie de bronz la kumite echipe; Iulia Ciucă – medalie de bronz la kumite echipe; Andreea Pașca – medalie de bronz la kumite echipe;
*ACS Karate Forever Alba Iulia (președinte Alina Băluță, antrenor Mihai Mercan): Alexandra Peșterean – medalie de argint la kumite, medalie de bronz la kata.
Urmează Campionatul Național Wadokai, în 7 iunie, la Polovragi (județul Gorj) și Campionatul National de Copii, în 13 iunie, la Sala de Sport a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,organizat de Federa’ia Romănă de Arte Martiale-departamentul IKU și CSM Unirea Alba Iulia, a transmis Simion Băluță, prim-vicepreședinte IMAF România.
