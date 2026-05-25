FOTO: Alexandra Peșterean (Karate Forever Alba Iulia) și Jessica Țîr (CSM Unirea Alba Iulia) – vicecampioane naționale la kumite

Alexandra Peșterean (Karate Forever Alba Iulia) și Jessica Țîr (CSM Unirea Alba Iulia) – vicecampioane naționale la kumite, în competiția disputată la Câmpeni

Alexandra Peșterean (Karate Korever Alba Iulia) și Jessica Țîr (CSM Unirea Alba Iulia) au devenit vicecampioane naționake la kumite.

Competiția s-a disputat în Sala de Sport a Liceului Tehnologic Câmpeni, la Campionatul Național de Karate IKU, care a fost și concursul de selecție pentru Campionatul Mondial de Karate IKU (22-25 octombrie, în Slovenia, la Koper)  fiind prezenți peste 200 de sportivi de la cluburi din țară. În total, zestrea cluburilor din Alba a cuprins 6 medalii, cele mai prețioase fiind cele de argint adjudecate de Alexandra Peștrerean și Jessica Țîr. Rezultate

*CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Simion Băluță, director Radu Mircea Urcan): Jessica Țîr – medalie de argint la kumite, medalie de bronz la kumite echipe; Elisea Stoica – medalie de bronz la kumite echipe; Iulia Ciucă – medalie de bronz la kumite echipe; Andreea Pașca – medalie de bronz la kumite echipe;

*ACS Karate Forever Alba Iulia (președinte Alina Băluță, antrenor Mihai Mercan): Alexandra Peșterean – medalie de argint la kumite, medalie de bronz la kata.

Urmează Campionatul Național Wadokai, în 7 iunie, la Polovragi (județul Gorj) și Campionatul National de Copii, în 13 iunie, la Sala de Sport a Universității „1 Decembrie  1918” din Alba Iulia,organizat de Federa’ia Romănă de Arte Martiale-departamentul IKU și CSM Unirea Alba Iulia, a transmis Simion Băluță, prim-vicepreședinte IMAF România.

FOTO: LPS Sebeș Under 19, 10… victorii din 10 meciuri în 2026!CSM Unirea Alba Iulia, succes la Under 17

LPS Sebeș Under 19, 10.. victorii din 10 meciuri în 2026!CSM Unirea Alba Iulia, succes la Under 17 și remiză la Under 19 LPS Sebeș a realizat a zecea victorie din tot atâtea meciuri susținute în 2026 (11-0 în deplasare!), un record reușit de formația pregătită de antrenorul Doru Oancea, care a depășit și 100 […]

Atomic Blaj a câștigat turneul final al Ligii a II-a Under 17 la volei feminin, fără eșec și un parcurs impecabil | Premii individuale pentru Ștefania Comănici, Andrada Guță, Maia Tocaciu și Ilinca Iuga, elevele antrenorului Dan Balu Rezultat extraordinar realizat de Atomic Blaj, care a câștigat turneul final al Ligii a II-a Under 17 […]

Șoimii Ciumbrud a învins Mureșul Gâmbaș, într-un derby-spectacol în Liga 5, cu o atmosferă senzațională și peste 400 de spectatori! Șoimii Ciumbrud a învins Mureșul Gâmbaș, într-un derby-spectacol în Liga 5, cu o atmosferă senzațională și peste 400 de spectatori, scor 4-3, în penultima etapă! Un duel al rivalităților de decenii a fost o confruntare […]

