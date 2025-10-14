VIDEO | Un urs îl terorizează pe un fermier din Băgău: I-a mâncat doi viței după ce a atacat în trei nopți. Disperat, povestește că o instituție a statului i-a spus să meargă el după urs

Un atac violent al unui urs a zguduit localitatea Băgău, din județul Alba, lăsând un fermier disperat și comunitatea în stare de alertă. Crișan Ieromim, proprietarul unei ferme din sat, povestește cu amărăciune cum, în noaptea de 8 octombrie, un urs a pătruns în incinta proprietății sale și i-a ucis un vițel de aproximativ 300 de kilograme.

„Am anunțat organele locale, am sunat la poliție, dar mi s-a spus că nu sunt competenți. Un reprezentant mi-a spus să merg eu după urs!”, a mărturisit fermierul. „Nu m-a sunat primarul, nu m-a sunat nimeni”, a adaugat acesta.

Situația s-a repetat și în dimineața zilei de 9 octombrie, când ursul a revenit și i-a ucis al doilea vițel, tot de aproximativ 300 de kilograme. „Nu vine nimeni să ia nicio măsură, nimeni nimica”, a spus fermierul, care a apelat chiar și la prefectul județului Alba pentru ajutor. Fermierul explică că legislația actuală nu îi protejează pe oameni în astfel de situații: „Nu există o lege care să ne ajute. Ne mănâncă în ferme, în localități, deci intră în fermă.”

În urma atacurilor, fermierul a depus plângeri la primărie și la instituțiile de mediu, iar medicul veterinar local a efectuat necropsia vițeilor.

„Avem un medic veterinar, Hari Atilla Istvan, foarte profesionist, care ne ajută la orice oră. Dar istoria cu ursul nu s-a terminat aici”, a explicat fermierul. Acesta a atras atenția asupra faptului că problema urșilor nu este nouă, dar s-a înrăutățit în ultima perioadă: „Acum s-au înmulțit urșii și nu știu ce să mai facem. Noaptea vine pe aici, nu știi, din spate te prinde, chiar dacă este lumină.”

Fermierul solicită implicarea autorităților și modificarea legislației pentru a proteja oamenii și animalele din zonă: „Ar trebui să se implice și cei din parlament, să dea o lege ca să poți să faci ceva cu ursul. La noi în România, ursul e mai de valoare decât omul de rând.”

Ferma lui Crișan Ieromim este situată în satul Băgău, comuna Lopadea Nouă, unde locuiește cu familia.

Medic veterinar Hari Atilla Istvan a confirmat pentru ziarulunirea.ro că necropsiile vițeilor uciși în urma atacurilor au fost efectuate corespunzător și a precizat că, în acest moment, nu are informații despre alte atacuri recente în zonă:

„Am efectuat necropsiile la cei doi viței și, în afară de aceste cazuri, nu am cunoștință de alte atacuri recente în zonă.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI