VIDEO | Un urs îl terorizează pe un fermier din Băgău: I-a mâncat doi viței după ce a atacat în trei nopți. Disperat, povestește că o instituție a statului i-a spus să meargă el după urs
VIDEO | Un urs îl terorizează pe un fermier din Băgău: I-a mâncat doi viței după ce a atacat în trei nopți. Disperat, povestește că o instituție a statului i-a spus să meargă el după urs
Un atac violent al unui urs a zguduit localitatea Băgău, din județul Alba, lăsând un fermier disperat și comunitatea în stare de alertă. Crișan Ieromim, proprietarul unei ferme din sat, povestește cu amărăciune cum, în noaptea de 8 octombrie, un urs a pătruns în incinta proprietății sale și i-a ucis un vițel de aproximativ 300 de kilograme.
Citește și: Prezența unui URS, semnalată la Aiud, în zona „La Baltă”: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
„Am anunțat organele locale, am sunat la poliție, dar mi s-a spus că nu sunt competenți. Un reprezentant mi-a spus să merg eu după urs!”, a mărturisit fermierul. „Nu m-a sunat primarul, nu m-a sunat nimeni”, a adaugat acesta.
Situația s-a repetat și în dimineața zilei de 9 octombrie, când ursul a revenit și i-a ucis al doilea vițel, tot de aproximativ 300 de kilograme. „Nu vine nimeni să ia nicio măsură, nimeni nimica”, a spus fermierul, care a apelat chiar și la prefectul județului Alba pentru ajutor. Fermierul explică că legislația actuală nu îi protejează pe oameni în astfel de situații: „Nu există o lege care să ne ajute. Ne mănâncă în ferme, în localități, deci intră în fermă.”
În urma atacurilor, fermierul a depus plângeri la primărie și la instituțiile de mediu, iar medicul veterinar local a efectuat necropsia vițeilor.
„Avem un medic veterinar, Hari Atilla Istvan, foarte profesionist, care ne ajută la orice oră. Dar istoria cu ursul nu s-a terminat aici”, a explicat fermierul. Acesta a atras atenția asupra faptului că problema urșilor nu este nouă, dar s-a înrăutățit în ultima perioadă: „Acum s-au înmulțit urșii și nu știu ce să mai facem. Noaptea vine pe aici, nu știi, din spate te prinde, chiar dacă este lumină.”
Fermierul solicită implicarea autorităților și modificarea legislației pentru a proteja oamenii și animalele din zonă: „Ar trebui să se implice și cei din parlament, să dea o lege ca să poți să faci ceva cu ursul. La noi în România, ursul e mai de valoare decât omul de rând.”
Ferma lui Crișan Ieromim este situată în satul Băgău, comuna Lopadea Nouă, unde locuiește cu familia.
Medic veterinar Hari Atilla Istvan a confirmat pentru ziarulunirea.ro că necropsiile vițeilor uciși în urma atacurilor au fost efectuate corespunzător și a precizat că, în acest moment, nu are informații despre alte atacuri recente în zonă:
„Am efectuat necropsiile la cei doi viței și, în afară de aceste cazuri, nu am cunoștință de alte atacuri recente în zonă.”
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Video | Boiaua, ingredientul care dă savoare mâncărurilor. De mai bine de 50 de ani, o familie din Alba produce boia dulce, afumată și picantă, respectând metodele tradiționale
Boiaua, ingredientul care dă savoare mâncărurilor. De mai bine de 50 de ani, o familie din Alba produce boia dulce, afumată și picantă, respectând metodele tradiționale Vizitatorii prezenți la un eveniment din județ, au avut ocazia să descopere weekendul trecut, aroma autentică a boiaului adus de Koncz Csaba. Familia sa cultivă boia dulce, afumată și […]
Primăria Alba Iulia pregătește un ÎMPRUMUT de până la 150 de milioane de lei, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare
Primăria Alba Iulia, pregătiri pentru un împrumut de până în 150 de milioane de lei, prin emiterea de obligațiuni. Scopul, finanțarea obiectivelor de investiții prioritare Primăria Alba Iulia a declanșat procedura de achiziție publică privind procedura de atribuire a contractului având ca obiect „Servicii financiare de structurare de obligațiuni ale Municipiului Alba Iulia”. Durata contractului […]
VIDEO | Liceul „Petru Maior” din Ocna Mureș, complet renovat și reabilitat până la finalul anului: ,,Mai mult decât o instituție de învățământ: este un simbol al evoluției și al grijii pentru generațiile tinere”
Liceul „Petru Maior” din Ocna Mureș, complet renovat și reabilitat până la finalul anului: ,,Mai mult decât o instituție de învățământ: este un simbol al evoluției și al grijii pentru generațiile tinere” Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureș trece printr-un amplu proces de reabilitare și modernizare, finanțat din fonduri europene și cu sprijinul primăriei. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și lipsă de transparență în privința modificărilor salariale pentru profesori
Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și lipsă de transparență în privința modificărilor salariale pentru profesori Federația Sindicatelor...
Cum va fi VREMEA până în 26 octombrie 2025, în Transilvania și la munte: Un nou val de frig cuprinde România, iar temperaturile vor scădea în toate regiunile. Prognoza meteo de la ANM, pentru următoarele 2 săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 26 octombrie 2025, în Transilvania și la munte: Un nou val de frig cuprinde...
Știrea Zilei
VIDEO | Un urs îl terorizează pe un fermier din Băgău: I-a mâncat doi viței după ce a atacat în trei nopți. Disperat, povestește că o instituție a statului i-a spus să meargă el după urs
VIDEO | Un urs îl terorizează pe un fermier din Băgău: I-a mâncat doi viței după ce a atacat în...
Video | Boiaua, ingredientul care dă savoare mâncărurilor. De mai bine de 50 de ani, o familie din Alba produce boia dulce, afumată și picantă, respectând metodele tradiționale
Boiaua, ingredientul care dă savoare mâncărurilor. De mai bine de 50 de ani, o familie din Alba produce boia dulce,...
Curier Județean
Vinul, carte de vizită lichidă a Albei. Festivalul Din Țara Vinului reunește producătorii locali la Palatul Principilor
Vinul, carte de vizită lichidă a Albei. Festivalul Din Țara Vinului reunește producătorii locali la Palatul Principilor „Lovin’ wine!” este...
Peste 120.000 de probe analizate pentru depistarea bolilor la animale, în primele 9 luni din an, în laboratorul DSVSA Alba
Peste 120.000 de probe analizate pentru depistarea bolilor la animale, în primele 9 luni din anul 2025, în laboratorul DSVSA...
Politică Administrație
FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare
Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare...
FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat,...
Opinii Comentarii
Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete
Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete De peste 300 de ani de când moaştele Cuvioasei Parascheva...
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie. Ce e bine să faci pentru a atrage prosperitatea și sănătatea în familie
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie. Ce e bine să faci pentru a atrage prosperitatea...