VIDEO | Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece zi de decembrie

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 53 de minute

în

De

Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece zi de decembrie

Este decembrie, luna cea mai frumoasă din an, cu luminițe, miros de scorțișoară și un aer cald chiar și în frigul străzilor. Pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, un tânăr de 24 de ani, venit din Piatra Neamț, îmbrăcat în Moș Crăciun, le face ziua mai frumoasă trecătorilor. Relu cântă la nai de șase ani și în acest video interpretează „Galbenă gutuie”, un colind sensibil, apreciat de mulți ca simbol al iernii și al nostalgiei.

Citește și: VIDEO | Basm de sărbători, într-un sat din Alba: Una din cele mai frumoase case de Crăciun din județ, decorată cu peste 10.000 de leduri, decorațiuni și figurine

Unii oameni se opresc pe trotuar, zâmbesc, unii filmează, alții ascultă pur și simplu. Nu e doar muzică, e un gest de bucurie, o mică magie care transformă o stradă obișnuită într-un colț de poveste de iarnă. Pentru Relu, nu contează aplauzele, ci bucuria pe care o vede în ochii celor care se opresc să-l asculte.

În mijlocul agitației orașului, cu naiul său în mână și costumul roșu de Moș Crăciun, tânărul reamintește tuturor că magia lunii decembrie nu stă doar în cadouri sau în luminile orașului, ci și în gesturile mici care aduc zâmbete și emoție.

