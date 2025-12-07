VIDEO | Basm de sărbători, într-un sat din Alba: Una din cele mai frumoase case de Crăciun din județ, decorată cu peste 10.000 de leduri, decorațiuni și figurine

Basm de sărbători, într-un sat din Alba: Una din cele mai frumoase case de Crăciun din județ, decorată cu peste 10.000 de leduri, decorațiuni și figurine

Crăciunul parcă nu e sărbătoare fără masă îmbelșugată și casă împodobită. La capitolul decorațiuni, o familie din Izvorul Ampoiului, Zlatna, reușește de câțiva ani să își transforme locuința într-un adevărat basm de sărbătoare.

La fel cum ne-au obișnuit în ultimii ani, și anul acesta familia Meteșan din Izvorul Ampoiului a încercat și au reușit să aducă zâmbete pe fața trecătorilor care tranzitează DN74 Zlatna-Abrud. După două săptămâni de muncă a venit și momentul rezultatului final.

Locuința familiei se transformă odată cu lăsarea serii într-un adevărat basm de Crăciun. Mii de luminițe, decorațiuni din cele mai diverse împodobesc geamurile, acoperișul, dar și curtea. Chiar și mașina familiei a primit un nas roșu, ca renul Rudolf.

,,Am muncit două săptămâni împreună cu părinții mei, am folosit diverse tipuri de instalații, peste 500 metri cu aproximație la care se adaugă instalații tip plase, țurțuri, franjuri, diverse figurine. Undeva la 10.000 de leduri strălucesc în diverse culori.

Acum 7-8 ani totul a pornit de la o simplă instalație dar uite că în câțiva ani a devenit o tradiție și de la an la an adăugăm tot mai multe”, a mărturisit pentru ziarulunirea.ro Alin Meteșan.

În ceea ce privește factura la curent, proprietarii locuinței sunt optimiști: ,,Nu pot spune prea multe, vom vedea în ianuarie, dar fiind doar leduri nu mă aștept la o creștere semnificativă față de normal, iar în momentul în care iubești ceea ce faci îți asumi toate cheltuielile care intervin pe parcurs de la defecțiuni/înlocuiri de instalații și până la factura la curent”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI