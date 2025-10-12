VIDEO | Un tânăr inginer din Alba vrea să schimbe agricultura din județ: Dronele agricole, soluția viitorului
Un tânăr inginer din Alba vrea să schimbe agricultura din județ: Dronele agricole, soluția viitorului
Drona agricolă este o inovație în domeniul agricol! Un astfel de echipament poate înlocui utilajele clasice în procesul de erbicidare și în aplicarea tratamentelor cu insecticide și fungicide, aducând economii importante de timp și resurse.
Reporterii ziarulunirea.ro au discutat despre avantajele și provocările acestei tehnologii cu tânărul inginer Marius Sântimbrean, reprezentant al firmei Agrosalmar și absolvent al Facultății de Agricultură din Cluj. Domeniul principal de activitate al celor de la Agrosalmar este prestarea de servicii în agricultură cu dronă agricolă. În plus, compania deține și un magazin online pentru vânzarea de produse fitofarmaceutice.
Plusurile utilizării dronei în agricultură
Unul dintre cele mai mari avantaje ale dronei agricole este reducerea considerabilă a costurilor, de la consumul de apă și combustibil până la necesarul de personal, comparativ cu utilajele convenționale. Dacă, în mod obișnuit, fermierii folosesc între 200 și 300 de litri de apă pentru un hectar, tehnologia cu dronă reduce cantitatea la doar 10-12 litri, în funcție de tratamentul aplicat.
„Dacă astăzi plouă și mâine e soare, cu un utilaj convențional nu poți intra pe teren pentru că este moale. Cu drona agricolă, putem intra la orice oră din zi sau noapte și rezolvăm problema”, a explicat Marius Sântimbrean.
În prezent, drona agricolă înlocuiește lucrări precum erbicidatul și aplicarea tratamentelor insecticide și fungicide. Mai mult decât atât, culturile nu sunt călcate prin această metodă. Totuși, la fel ca și utilajele convenționale folosite de fermieri, nici drona agricolă nu poate să fie folosită pe ploaie.
Cât de eficientă este o dronă agricolă
Prețul erbicidatului unui hectar cu ajutorul dronei agricole variază între 80 și 120 de lei, în funcție de suprafața lucrată, de comasarea și relieful parcelelor, substanțele necesare fiind asigurate de către fermier. Aplicarea unui tratament pe un hectar folosind drona agricolă durează între 3 și 4 minute, iar încărcată cu 40 de litri de apă, drona are o autonomie de 10–12 minute, timp în care se pot acoperi până la 4 hectare.
Marius Sântimbrean recunoaște că fermierii sunt receptivi la ideea de a folosi o dronă agricolă deoarece au observat rezultate excelente: „La început erau sceptici, dar acum apelează direct la dronă, mai ales când culturile sunt mari și utilajele convenționale nu mai pot intra”.
Firma Agrosalmar a reușit să acopere în primul an aproximativ 1.000 de hectare cu promovări și demonstrații. În acest an, numărul hectarelor s-a dublat, doar pe bază de recomandări, fără promovare online, potrivit reprezentantului.
Dronele agricole, mai comode pentru fermieri
Marius Sântimbrean a terminat Facultatea de Agricultură la USAMV din Cluj-Napoca în urmă cu doi ani, iar recent a finalizat și masterul. Tânărul povestește că: „Din dorința de inovație, când am văzut că au apărut drone agricole pe piața din România, mi s-a părut ceva extraordinar și am vrut să aduc această tehnologie în agricultură”.
Compania se află în cel de-al treilea an în care prestează servicii cu dronă agricolă. Modelul DJI T30 a fost folosit în primii doi ani, iar începând cu acest an s-a trecut la DJI T50, despre care tânărul spune că este mai performantă: „Are sisteme de evitare a obstacolelor, viteză de lucru mai mare, lățime de lucru mai bună. Vorbim de duze centrifugale care permit reglarea particulei de apă între 50 și 500 microni, în timp real. De exemplu, pentru insecticide ne interesează particule fine pentru acoperire maximă, iar pentru erbicide putem folosi particule mai mari. Dacă bate vântul, putem regla particula pentru a evita deriva”.
În opinia reprezentantului, fermierii ar trebui să apeleze la aceste servicii, în primul rând pentru comoditate. În mediul convențional, tânărul inginer spune că este nevoie de doi operatori și cantități uriașe de apă, spre exemplu, pentru 100 de hectare fiind folosiți până la 30.000 de litri de apă. Cu ajutorul unei drone agricole, se folosesc doar 1.000 de litri de apă, astfel economisindu-se timp și diferite costuri.
Cei interesați pot contacta Agrosalmar la numărul de telefon 0731.836.387 sau pe email la [email protected].
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Soț și soție din Alba, trimiși în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene: Prejudiciu de peste 36.000 de lei
Soț și soție, trimiși în judecată de DNA Alba Iulia pentru fraudă din fonduri europene Doi soți din Alba au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție pentru infracțiuni din domeniul fondurilor europene. Cei doi sunt acuzați că prin falsificarea și utilizarea unor documente au produs un prejudiciu de circa 36.000 de lei. […]
VIDEO | Accident MORTAL pe DN 1C: Două victime găsite fără viață în urma coliziunii dintre un autoturism și un autotren
Un grav accident rutier s-a produs pe raza localității Câțcău, soldat cu moartea a două persoane. Potrivit ISU Cluj, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului Dej, după ce un autoturism și un autotren au intrat în coliziune. Citește și: VIDEO | Accident MORTAL pe DJ 106. Un bărbat a murit după ce a […]
Cum a fost înșelată o angajată a unui supermarket din Sebeș prin metoda „șmen”: Autorul faptei, condamnat la închisoare cu executare
Cum a fost înșelată o angajată a unui supermarket din Sebeș prin metoda „șmen”: Autorul faptei, condamnat la închisoare cu executare Un recidivist specializat în infracțiuni de înșelăciune prin metoda „șemn” a fost condamnat la închisoare cu executare după o „lovitură” dată la un supermarket din Sebeș. Traian Savav se afla în tranzit prin municipiu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Schimbare importantă pregătită de WhatsApp. Numărul de telefon este vizat
Schimbare importantă pregătită de WhatsApp. Numărul de telefon este vizat. Ce urmează să se schimbe De la debutul său, WhatsApp...
America, lecție de economie dată Europei în 2025. Radu Georgescu: ,,Mulți spuneau că americanii nu au habar de economie, că își dau singuri foc la casă prin taxele vamale, dar surpriză”
America, lecție de economie dată Europei în 2025. Economist: ,,Mulți spuneau că americanii nu au habar de economie, că își...
Știrea Zilei
VIDEO | Un tânăr inginer din Alba vrea să schimbe agricultura din județ: Dronele agricole, soluția viitorului
Un tânăr inginer din Alba vrea să schimbe agricultura din județ: Dronele agricole, soluția viitorului Drona agricolă este o inovație...
Soț și soție din Alba, trimiși în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene: Prejudiciu de peste 36.000 de lei
Soț și soție, trimiși în judecată de DNA Alba Iulia pentru fraudă din fonduri europene Doi soți din Alba au...
Curier Județean
FOTO | Sebeș a marcat Ziua Persoanelor Vârstnice cu recitaluri și dansuri populare. 72 de cupluri au fost sărbătorite pentru jumătate de secol de căsnicie
La Sebeș, 1.100 de seniori au participat la evenimentul de socializare organizat de municipalitate pentru Ziua Vârstnicului Pentru a marca...
18 octombrie 2025 | „Maratonul Educației Nonformale”, în Piața Cetății din Alba Iulia: Eveniment dedicat copiilor dornici să exploreze, să creeze și să se exprime liber
„Maratonul Educației Nonformale”, în Piața Cetății din Alba Iulia: Eveniment dedicat copiilor dornici să exploreze, să creeze și să se...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Opinii Comentarii
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții Sfântul Apostol Filip,...