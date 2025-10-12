VIDEO | Un tânăr inginer din Alba vrea să schimbe agricultura din județ: Dronele agricole, soluția viitorului

Un tânăr inginer din Alba vrea să schimbe agricultura din județ: Dronele agricole, soluția viitorului

Drona agricolă este o inovație în domeniul agricol! Un astfel de echipament poate înlocui utilajele clasice în procesul de erbicidare și în aplicarea tratamentelor cu insecticide și fungicide, aducând economii importante de timp și resurse.

Reporterii ziarulunirea.ro au discutat despre avantajele și provocările acestei tehnologii cu tânărul inginer Marius Sântimbrean, reprezentant al firmei Agrosalmar și absolvent al Facultății de Agricultură din Cluj. Domeniul principal de activitate al celor de la Agrosalmar este prestarea de servicii în agricultură cu dronă agricolă. În plus, compania deține și un magazin online pentru vânzarea de produse fitofarmaceutice.

Plusurile utilizării dronei în agricultură

Unul dintre cele mai mari avantaje ale dronei agricole este reducerea considerabilă a costurilor, de la consumul de apă și combustibil până la necesarul de personal, comparativ cu utilajele convenționale. Dacă, în mod obișnuit, fermierii folosesc între 200 și 300 de litri de apă pentru un hectar, tehnologia cu dronă reduce cantitatea la doar 10-12 litri, în funcție de tratamentul aplicat.

„Dacă astăzi plouă și mâine e soare, cu un utilaj convențional nu poți intra pe teren pentru că este moale. Cu drona agricolă, putem intra la orice oră din zi sau noapte și rezolvăm problema”, a explicat Marius Sântimbrean.

În prezent, drona agricolă înlocuiește lucrări precum erbicidatul și aplicarea tratamentelor insecticide și fungicide. Mai mult decât atât, culturile nu sunt călcate prin această metodă. Totuși, la fel ca și utilajele convenționale folosite de fermieri, nici drona agricolă nu poate să fie folosită pe ploaie.

Cât de eficientă este o dronă agricolă

Prețul erbicidatului unui hectar cu ajutorul dronei agricole variază între 80 și 120 de lei, în funcție de suprafața lucrată, de comasarea și relieful parcelelor, substanțele necesare fiind asigurate de către fermier. Aplicarea unui tratament pe un hectar folosind drona agricolă durează între 3 și 4 minute, iar încărcată cu 40 de litri de apă, drona are o autonomie de 10–12 minute, timp în care se pot acoperi până la 4 hectare.

Marius Sântimbrean recunoaște că fermierii sunt receptivi la ideea de a folosi o dronă agricolă deoarece au observat rezultate excelente: „La început erau sceptici, dar acum apelează direct la dronă, mai ales când culturile sunt mari și utilajele convenționale nu mai pot intra”.

Firma Agrosalmar a reușit să acopere în primul an aproximativ 1.000 de hectare cu promovări și demonstrații. În acest an, numărul hectarelor s-a dublat, doar pe bază de recomandări, fără promovare online, potrivit reprezentantului.

Dronele agricole, mai comode pentru fermieri

Marius Sântimbrean a terminat Facultatea de Agricultură la USAMV din Cluj-Napoca în urmă cu doi ani, iar recent a finalizat și masterul. Tânărul povestește că: „Din dorința de inovație, când am văzut că au apărut drone agricole pe piața din România, mi s-a părut ceva extraordinar și am vrut să aduc această tehnologie în agricultură”.

Compania se află în cel de-al treilea an în care prestează servicii cu dronă agricolă. Modelul DJI T30 a fost folosit în primii doi ani, iar începând cu acest an s-a trecut la DJI T50, despre care tânărul spune că este mai performantă: „Are sisteme de evitare a obstacolelor, viteză de lucru mai mare, lățime de lucru mai bună. Vorbim de duze centrifugale care permit reglarea particulei de apă între 50 și 500 microni, în timp real. De exemplu, pentru insecticide ne interesează particule fine pentru acoperire maximă, iar pentru erbicide putem folosi particule mai mari. Dacă bate vântul, putem regla particula pentru a evita deriva”.

În opinia reprezentantului, fermierii ar trebui să apeleze la aceste servicii, în primul rând pentru comoditate. În mediul convențional, tânărul inginer spune că este nevoie de doi operatori și cantități uriașe de apă, spre exemplu, pentru 100 de hectare fiind folosiți până la 30.000 de litri de apă. Cu ajutorul unei drone agricole, se folosesc doar 1.000 de litri de apă, astfel economisindu-se timp și diferite costuri.

Cei interesați pot contacta Agrosalmar la numărul de telefon 0731.836.387 sau pe email la [email protected].

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI