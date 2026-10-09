Video | Un tânăr cioban din Alba, reținut de polițiști: S-a îmbătat și a avariat două autoturisme, cauzând un prejudiciu de zeci de mii de lei
Un tânăr cioban din Alba, reținut de polițiști: S-a îmbătat și a avariat două autoturisme, cauzând un prejudiciu de zeci de mii de lei
Un tânăr de 19 ani din Cenade a fost reținut pentru 24 de ore după ce s-a îmbătat și a avariat , cu un obiect contondent, două autoturisme care se aflau parcate în afara părții carosabile, cauzând un prejudiciu de aproximativ 4.000 de lei.
Potrivit IPJ Alba, la data de 8 octombrie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 19 ani, din localitatea Cenade, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugerea.
Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 7 octombrie 2026, tânărul, în vârstă de 19 ani, din localitatea Cenade, aflat sub influența alcoolului, ar fi avariat, cu un obiect contondent, două autoturisme care se aflau parcate în afara părții carosabile, cauzând un prejudiciu de aproximativ 4.000 de lei. La momentul respectiv, acesta însoțea o turmă de ovine, în calitate de îngrijitor de animale.
În cursul zilei de azi, 9 octombrie 2026, tânărul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, în vederea dispunerii măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugerea.
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