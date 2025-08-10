VIDEO | Un gălățean de 44 de ani, câștigătorul trofeului ”Best Truck of the show TTA 2025”: Gigantul de la Ecoagrotec Trans a strâns cel mai mare punctaj din partea juriului
Un gălățean de 44 de ani, câștigătorul trofeului ”Best Truck of the show TTA 2025”: Gigantul de la Ecoagrotec Trans a strâns cel mai mare punctaj din partea juriului
Un gălățean de 44 de ani este câștigătorul trofeului ”Best Truck of the show TTA 2025”. Bărbatul conduce un VOLVO și a strâns cel mai mare punctaj din partea juriului la festivalul de anul acesta.
Citește și: VIDEO | O SCANIA tunată în ”stil dacic”, premiul de popularitate la TTA 2025: Proprietarul a investit peste 160.000 de lei în proiectul DACIA
Nicușor Popa are 44 de ani și este din Galați. Gigantul său de la Ecoagrotec Trans, un Volvo verde, a fost desemnat duminică după-masa ”Best Truck of the show TTA 2025”.
Ediția de anul acesta, a șasea, a reunit în Cetatea Alba Carolina peste 300 de camioane și alte sute de participanți, iar organizatorii promit să nu se oprească aici.
O altă vedetă a festivalului Truck Tuning Art 2025 a fost un TIR care aparține unui bărbat din Constanța, mai exact o Scania tunată în stil dacic, care a câștigat premiul de popularitate la ediția de anul acesta.
La ediția din 2024, premiul ”Best Truck of the show” a fost câștigat de italian de Verona, tot cu un Volvo.
