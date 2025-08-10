VIDEO | Un gălățean de 44 de ani, câștigătorul trofeului ”Best Truck of the show TTA 2025”: Gigantul de la Ecoagrotec Trans a strâns cel mai mare punctaj din partea juriului

Un gălățean de 44 de ani, câștigătorul trofeului ”Best Truck of the show TTA 2025”: Gigantul de la Ecoagrotec Trans a strâns cel mai mare punctaj din partea juriului

Un gălățean de 44 de ani este câștigătorul trofeului ”Best Truck of the show TTA 2025”. Bărbatul conduce un VOLVO și a strâns cel mai mare punctaj din partea juriului la festivalul de anul acesta.

Nicușor Popa are 44 de ani și este din Galați. Gigantul său de la Ecoagrotec Trans, un Volvo verde, a fost desemnat duminică după-masa ”Best Truck of the show TTA 2025”.

Ediția de anul acesta, a șasea, a reunit în Cetatea Alba Carolina peste 300 de camioane și alte sute de participanți, iar organizatorii promit să nu se oprească aici.

O altă vedetă a festivalului Truck Tuning Art 2025 a fost un TIR care aparține unui bărbat din Constanța, mai exact o Scania tunată în stil dacic, care a câștigat premiul de popularitate la ediția de anul acesta.

La ediția din 2024, premiul ”Best Truck of the show” a fost câștigat de italian de Verona, tot cu un Volvo.

