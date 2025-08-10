VIDEO | O SCANIA tunată în ”stil dacic”, premiul de popularitate la TTA 2025: Proprietarul a investit peste 160.000 de lei în proiectul DACIA
Vedeta festivalului Truck Tuning Art 2025 a fost un TIR care aparține unui bărbat din Constanța, mai exact o Scania tunată în stil dacic, care a câștigat premiul de popularitate la ediția de anul acesta.
Mastodontul a furat privirile tuturor vizitatorilor prezenți în șanțurile Cetății de la Alba Iulia în cele 3 zile de festival. Proiectul Dacia, cum l-a intitulat proprietarul autocamionului cu numărul de înmatriculare CT 79 GEC, a câștigat astfel premiul de popularitate.
Vedeta TTA 2025 a costat 160.000 lei, iar George Caraman a investit în doi ani, de când a început proiectul, încă o dată suma aceasta pentru a-și personaliza mastodontul și încă nu a terminat, după cum a mărturisit pentru ziarulunirea.ro.
Interiorul cabinei capului tractor, dar și personalizarea de pe exterior au fost realizate de Dani și Sergiu, ambii din Arad. George Caraman spune că ales această temă pentru că suntem români și trebuie să ducem tradiția mai departe, fiind de asemenea un motiv de mândrie.
Pentru a fi în ton cu tema în care este tunat capul tractor, șoferul acestuia a fost îmbrăcat la TTA 2025 în costum popular.
Scania din Constanța a adunat 583 de voturi, fiind urmată de un camion înmatriculat în Maramureș (MM 55 AXA) și de Melcul Turbo al celor de la Troaca de Aur, cu 482 de voturi.
