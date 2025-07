VIDEO | Un bărbat dintr-un sat din Alba a pus bazele unei afaceri cu căpșuni, mure și trandafiri pentru dulceață. Lucrează aproape non-stop, iar clienții își pot culege singuri fructele de pe plantație

Un bărbat dintr-un sat din Alba a pus bazele unei afaceri cu căpșuni, mure și trandafiri pentru dulceață. Lucrează aproape non-stop, iar clienții își pot culege singuri fructele de pe plantație

Cornel Stanciu a pus pe picioare, la Bucerdea Vînoasă, în comuna Ighiu, o plantație de mure, căpșuni și trandafiri pentru dulceață. Bărbatul este dovada că se poate trăi din agricultură, atâta timp cât combini pasiunea cu necesitatea de a întreține o familie.

A pus bazele unei afaceri de succes într-o grădină cu câțiva stoloni

Bazele plantației au fost puse în 2016, cu câteva zeci de stoloni într-o grădină. Ulterior, au fost separați și înmulțiți, iar în urmă cu 3 ani, Cornel Stanciu a reușit să pornească actuala plantație: ”Am plecat fără nici un fel de fonduri, am făcut-o pe propria putere. A fost foarte greu, dar a fost o ambiție. Dacă aș putea aș accesa și fonduri europene, fiindcă e foarte mare nevoie de o plasă de umbrire ca să nu mai fie așa afectați. Ar fi nevoie de sisteme de irigare pe toate terenurile, iar utilajele au și ele importanța lor”, spune bărbatul.

Bărbatul povestește că a început cu căpșunile, iar murele au fost o plantație secundară pentru a ține umbră la căpșuni: ”Dacă afară sunt peste 27 de grade, căpșunii nu produc. Se și vede diferența între căpșunii care sunt între rândurile de mure și cei care sunt doar în soare”.

Anul acesta cel mai bine le-a mers murelor, la căpșuni fiind probleme din cauza frigului, care a afectat prima tură de flori, acestea înghețând în luna aprilie. A doua tură de tije florale a pornit destul de greu, spune producătorul, abia în urmă cu o săptămână începând să se coacă fructele.

Pe plantaţia din Bucerdea Vînoasă cresc căpşuni, mure și trandafiri pentru dulceață

Plantația principală are acum 3.000 de butași de mure, dar producătorul spune că a încercat să se extindă pe un alt teren, dar neavând posibilitatea de irigare, după 2 luni secetă, totul este uscat: ”Este al doilea an în care nu am reușit să recoltez nimic, dar din fericire, la plantația principală, unde am și mure și căpșuni am făcut o fântână și am sursă de apă, iar rezultatele se văd și tufele sunt pline de fructe”.

Recoltele, atât cele de mure cât și cele de căpșuni, sunt vândute la clienți acasă, dar activitatea principală a plantației este ca oamenii să vină să își culeagă singuri fructele, 90% din ceea ce se vinde, reprezentând clienții care merg și își culeg singuri.

Luna mai este perioada când începe recoltarea căpșunilor și se întinde până la primul îngheț: ”Anul trecut am cules din 5 mai, anul acesta din 25, iar murele de prin 7 iulie. Căpșunii se culeg până la primul îngheț, dacă nu avem ghinionul cu vremea și să vină o ploaie acidă și să îi strice toți, cum s-a întâmplat anul trecut”, explică Cornel Stanciu.

Plantația principală se întinde pe o suprafață de 3.800 mp, iar în apropiere este plantația secundară pe o suprafață de 5.500 mp, de pe care bărbatul nu a reușit să producă nimic din lipsa sistemelor de irigare. Pe o suprafață de 1.800 mp, Cornel cultivă trandafirii pentru dulceață, iar în primăvara acestui an a început și o livadă de nuci pe o suprafață de 8.100 mp.

Pe câmpul din comuna Ighiu se lucrează aproape non-stop

11 luni pe an, 10 ore pe zi: acesta este programul pe care bărbatul din comuna Ighiu îl petrece muncind la plantația din Bucerdea Vînoasă: ”Căpșunii sunt plantați manual, problema este la biloane, trebuie făcute, sunt foarte joase, foarte greu de cules. Cele de anul trecut le-am făcut mult mai înalte, dar ca idee totul este făcut manual. După 2 ani, trebuie scoși și replantați, pentru că se îngroașă foarte mult la rădăcină.”

Stolonii au fost luați din grădini de la oameni, nu au fost cumpărați: ”Chiar nu am avut să pun pe toată suprafața și, decât să mă duc să cumpăr un soi pe care îl găsești peste tot, la marginea drumului, la aprozare, am preferat să mai aștept câteva luni și să-mi produc eu orizonii ca să-i înmulțesc”, mai spune bărbatul.

Deși fructele sunt mai mici decât cele din comerț, sunt mult mai aromate și au un gust specific. Crescătorul glumește cu clienții și le spune că sunt altoite cu frăguțe: ”Nu sunt altoiți, acesta este soiul, acesta este gustul. Eu m-am axat să am ceva aparte față de restul, pentru că în momentul când ai același produs cu majoritatea, nu o să ai desfacere sau o sa ai o desfacere la un preț mult mai mic decât dacă ai un produs mai aparte”.

Bărbatul este ajutat la muncă de familie, dar în ceea ce privește culesul, cea mai multă muncă o fac clienții, care găsesc la plantația de la Bucerdea Vînoasă o oază de relaxare: ”Vin, mănâncă pe săturate, stau de povești, socializează, fiindcă se întâlnesc destul de multe persoane în plantație”.

Prețul fructelor este de 25 lei/kg de căpșuni și se culeg pe ales, fiecare alege ce îi place, nu se adună la rând: ”Care fructe le plac, le bagă în caserolă, iar partea cu mâncatul nu se ia în considerare. Căpșunii pot fi aleși și pregătiți direct pentru dulceață”, explică Cornel.

Murele se vând cu 22 de lei/Kg dacă sunt adunate de clienți sau 25 de lei dacă sunt culese de către producător.

Se poate trăi din agricultură dacă nu ai pretenții

Cornel Stanciu spune că a încercat să se extindă, dar ca și potențial de a întreține, aceasta este limita pe care o poate atinge: ”Este și foarte complicat cu mâna de lucru. Multă lume mă întreabă de ce nu găsesc zilieri, dar problema e că la client trebuie să știi ce să-i bagi în caserolă. Dacă aș angaja pe cineva și l-aș plăti la oră, nu ar culege câți bani ar trebui să îi dau, pentru că se culeg foarte încet și trebuie atenție.

Dacă culegi la kilogram, o să se trezească clientul cu tot felul de fructe stricate sau care nu sunt coapte și atunci automat îți pierzi clienții. Acesta este motivul pentru care am preferat să merg pe sistemul clientul vine și culege, deoarece consider că este mult mai bine”, explică producătorul.

Cornel este de părere că se poate trăi din așa ceva dacă nu ai pretenții mari, el mergând pe principiul de a avea doar ceea ce ai nevoie: ”Atâta timp cât te poți deplasa cu o mașină, poți să o faci la fel de bine și într-una de 1.000 de euro ca într-una de 100.000 de euro. Dar se poate trăi, chiar dacă e foarte riscant, pentru că poți lucra 10-11 luni și să nu te alegi cu nimic, iar familia trebuie întreținută un an de zile din banii pe care îi faci din așa ceva. Dacă nu ai recoltă, nu ai suficiente fonduri, atunci automat trebuie să renunți și să te apuci de altceva”, concluzionează bărbatul.

