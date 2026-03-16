VIDEO | „U” Cluj – CFR Cluj 2-1 (1-1), în derby-ul rivalelor din capitala Ardealului! Remontada senzațională a „șepcilor roșii”!!!

Dan HENEGAR

„U” Cluj – CFR Cluj 2-1 (1-1), în derby-ul rivalelor din capitala Ardealului, remontadă senzațională a „șepcilor roșii”! Bic și Cordea, titulari în nebunia de meci de pe „Cluj Arena”

„Șepcile roșii” au întors senzațional scorul, fiesta s-a declanșat pe „Cluj Arena”, iar CFR-ul lui Pancu pierde după 11 victorii consecutive!!!

„U” Cluj – CFR Cluj, duelul care scindează orașul, la primul episod după imensul scandal din „Gruia” cu conflictul dintre Andrei Cordea și Cristiano Bergodi, a avut un început fulminant, cu gol marcat de Biliboc, în secunda 59, cea mai rapidă reușită stagională.

Era primul meci direct, la o lună de precentul, cu acel epilog încins, iar italianul Bergodi, acum revenit pe bancă, s-a trezit că începe cu handicap

„Șepcile roșii” s-au clătinat, însă peluza superbă a continuat să cânte și Lukic, jucătorul renegat în Bănie și devenit în „alb-negru” golgheterul Superligii, a restabilit egalitatea rapid, în minutul 4.

O partidă care se anunța încinsă a început abrupt, chiar senzațional, însă s-a stins treptat, fazele de poartă rărindu-se. Nebunia de pe „Cluj Arena” s-a transformat într-o luptă, cu miza evident apăsătoare. Două lovituri năucitoare care anunțau un meci mare, dar prima impresie s-a dus ca un abur.

Cei peste 20.000 de spectatori l-au mai admirat pe Biliboc în două raiduri, iar Lukic l-a evidențiat pe M. Popa. Până la finalul reprizei, una în care treptat spectacolul a dispărut de pe gazon, rămânând doar show-ul tribunelor, un duel al galeriilor.

Aiudeanul Andrei Cordea a fost personajul negativ pentru fanii gazdelor, fiind huiduit copios la fiecare atingere de balon în primul mitan.

„U” a început în altă turație actul secund, mutând pericolul la buturile adverse, însă Drammeh și Lukic nu au reușit să puncteze. Jocul a devenit și mai anemic, în repriza secundă, CFR a avut un singur șut pe poartă, „U” niciunul!

Asta până în secvențele de final, când iarăși a revenit nebunia, Mai întâi un gol marcat de Macalou și anulat pentru henț. Însă fiesta s-a declanșat după ce Mendy a dat lovitura care-l  face erou, un gol care a dinamizat arena. „U” a întors senzațioonal scorul într-o confruntare cu start și final care s-au trăit fulminant.

Un derby care mereu se trăiește la cote înalte a avut printre protagoniști și doi jucători din Alba, ambii titulari, abrudeanul Ovidiu Bic, la „U”, respectiv Andrei Cordea, la CFR, acesta fiind înlocuit în minutul 65.

Noului lider Rapid unda viitoare vine în „Gruia” pentru un nou duel-șoc într-un play-off electrizant.

Foto: Lucian DANCIU

Semifinalele Cupei României: Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română și ȘF Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos

Semifinalele Cupei României, faza județeană: Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română și ȘF Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos, toate formații din SuperLiga Alba! În semifinalele Cupei României, în 11 aprilie, sunt duelurile Viitorul Sântimbru (locul 1) – Spicul Daia Română (locul 6) și Școale de Fotbal Valea Frumoasei (locul 7) – Industria Galda […]

CSM Unirea Alba Iulia atacă derby-ul cu Poli Timișoara cu Golda și Blănaru, vârfurile din Banat!

CSM Unirea Alba Iulia atacă derby-ul cu Poli Timișoara cu Golda și Blănaru, vârfurile din Banat, ambii fotbaliști având trecut în „alb-violet" Liderul CSM Unirea Alba Iulia are parte de un derby extern, cu Poli Timișoara, sâmbătă, 21 martie, pe „Electrica", în penultima etapă a sezonului regular. La marele meci al primăverii pentru cele două […]

FOTO: LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, start lansat în primăvară în Campionatele Under 19 și Under 17

Conjudețenele LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, start lansat în primăvară în Campionatele Under 19 și Under 17 LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia au înregistrat rezultate pozitive în primele partide din acest an din cadrul Campionatelor Naționale Under 19 și Under 17 organizate de Federația Română de Fotbal. Citește și: LPS Sebeș, eliminare […]

