VIDEO | „U” Cluj – CFR Cluj 2-1 (1-1), în derby-ul rivalelor din capitala Ardealului! Remontada senzațională a „șepcilor roșii”!!!
„U” Cluj – CFR Cluj 2-1 (1-1), în derby-ul rivalelor din capitala Ardealului, remontadă senzațională a „șepcilor roșii”! Bic și Cordea, titulari în nebunia de meci de pe „Cluj Arena”
„Șepcile roșii” au întors senzațional scorul, fiesta s-a declanșat pe „Cluj Arena”, iar CFR-ul lui Pancu pierde după 11 victorii consecutive!!!
„U” Cluj – CFR Cluj, duelul care scindează orașul, la primul episod după imensul scandal din „Gruia” cu conflictul dintre Andrei Cordea și Cristiano Bergodi, a avut un început fulminant, cu gol marcat de Biliboc, în secunda 59, cea mai rapidă reușită stagională.
Era primul meci direct, la o lună de precentul, cu acel epilog încins, iar italianul Bergodi, acum revenit pe bancă, s-a trezit că începe cu handicap
„Șepcile roșii” s-au clătinat, însă peluza superbă a continuat să cânte și Lukic, jucătorul renegat în Bănie și devenit în „alb-negru” golgheterul Superligii, a restabilit egalitatea rapid, în minutul 4.
O partidă care se anunța încinsă a început abrupt, chiar senzațional, însă s-a stins treptat, fazele de poartă rărindu-se. Nebunia de pe „Cluj Arena” s-a transformat într-o luptă, cu miza evident apăsătoare. Două lovituri năucitoare care anunțau un meci mare, dar prima impresie s-a dus ca un abur.
Cei peste 20.000 de spectatori l-au mai admirat pe Biliboc în două raiduri, iar Lukic l-a evidențiat pe M. Popa. Până la finalul reprizei, una în care treptat spectacolul a dispărut de pe gazon, rămânând doar show-ul tribunelor, un duel al galeriilor.
Aiudeanul Andrei Cordea a fost personajul negativ pentru fanii gazdelor, fiind huiduit copios la fiecare atingere de balon în primul mitan.
„U” a început în altă turație actul secund, mutând pericolul la buturile adverse, însă Drammeh și Lukic nu au reușit să puncteze. Jocul a devenit și mai anemic, în repriza secundă, CFR a avut un singur șut pe poartă, „U” niciunul!
Asta până în secvențele de final, când iarăși a revenit nebunia, Mai întâi un gol marcat de Macalou și anulat pentru henț. Însă fiesta s-a declanșat după ce Mendy a dat lovitura care-l face erou, un gol care a dinamizat arena. „U” a întors senzațioonal scorul într-o confruntare cu start și final care s-au trăit fulminant.
Un derby care mereu se trăiește la cote înalte a avut printre protagoniști și doi jucători din Alba, ambii titulari, abrudeanul Ovidiu Bic, la „U”, respectiv Andrei Cordea, la CFR, acesta fiind înlocuit în minutul 65.
Noului lider Rapid unda viitoare vine în „Gruia” pentru un nou duel-șoc într-un play-off electrizant.
Foto: Lucian DANCIU
Furturile de energie au pus în pericol viața a peste 1.000 de persoane în 2025: Peste 23 milioane de kWh au fost sustrași pe parcursul anului trecut
Furturile de energie au pus în pericol viața a peste 1.000 de persoane în 2025: Peste 23 milioane de kWh...
Reacția directorului unui cunoscut lanț de benzinării după creșterea prețurilor la combustibil: „Cine nu este dispus să plătească, să renunțe la mașină”
Reacția directorului unui cunoscut lanț de benzinării după creșterea prețurilor la combustibil: „Cine nu este dispus să plătească, să renunțe...
FOTO | Team XEO #14278, premiată la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România 2026: Think Award – locul III pentru echipa din Alba Iulia, după un sezon construit prin muncă, ambiție și determinare
Team XEO #14278, premiată la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România 2026: Think Award – locul III pentru echipa din...
TRAGEDIE în Alba: Bebeluș de aproape 2 luni, născut prematur, DECEDAT la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
TRAGEDIE în Alba: Bebeluș de aproape 2 luni, născut prematur, DECEDAT la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia O tragedie...
FOTO | Rezultate notabile pentru elevii Colegiului Național “Inochentie Micu Clain” Blaj la Concursul Interjudetean de Matematică “Pitagora” 2026
Rezultate notabile pentru elevii Colegiului Național “Inochentie Micu Clain” Blaj la Concursul Interjudetean de Matematică “Pitagora” 2026 Elevii Colegiului Național...
FOTO | APEL UMANITAR pentru un bărbat de 48 de ani, din Roșia Montană, tată a 5 copii: Nicolae, afectat de o boală osoasă gravă, are nevoie urgent de o operație costisitoare și de o proteză pentru a putea merge din nou normal
APEL UMANITAR pentru un bărbat de 48 de ani, din Roșia Montană, tată a 5 copii: Nicolae, afectat de o...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște drumul spre Munții Șureanu
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor Ziua mondială a drepturilor consumatorilor este marcată anual la 15 martie. Această...
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a salvat mii de copii: „Nu vile, să repari un copil înseamnă fericire“
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a...