VIDEO | „U” Cluj – CFR Cluj 2-1 (1-1), în derby-ul rivalelor din capitala Ardealului! Remontada senzațională a „șepcilor roșii”!!!

„U” Cluj – CFR Cluj 2-1 (1-1), în derby-ul rivalelor din capitala Ardealului, remontadă senzațională a „șepcilor roșii”! Bic și Cordea, titulari în nebunia de meci de pe „Cluj Arena”

„Șepcile roșii” au întors senzațional scorul, fiesta s-a declanșat pe „Cluj Arena”, iar CFR-ul lui Pancu pierde după 11 victorii consecutive!!!

„U” Cluj – CFR Cluj, duelul care scindează orașul, la primul episod după imensul scandal din „Gruia” cu conflictul dintre Andrei Cordea și Cristiano Bergodi, a avut un început fulminant, cu gol marcat de Biliboc, în secunda 59, cea mai rapidă reușită stagională.

Era primul meci direct, la o lună de precentul, cu acel epilog încins, iar italianul Bergodi, acum revenit pe bancă, s-a trezit că începe cu handicap

„Șepcile roșii” s-au clătinat, însă peluza superbă a continuat să cânte și Lukic, jucătorul renegat în Bănie și devenit în „alb-negru” golgheterul Superligii, a restabilit egalitatea rapid, în minutul 4.

O partidă care se anunța încinsă a început abrupt, chiar senzațional, însă s-a stins treptat, fazele de poartă rărindu-se. Nebunia de pe „Cluj Arena” s-a transformat într-o luptă, cu miza evident apăsătoare. Două lovituri năucitoare care anunțau un meci mare, dar prima impresie s-a dus ca un abur.

Cei peste 20.000 de spectatori l-au mai admirat pe Biliboc în două raiduri, iar Lukic l-a evidențiat pe M. Popa. Până la finalul reprizei, una în care treptat spectacolul a dispărut de pe gazon, rămânând doar show-ul tribunelor, un duel al galeriilor.

Aiudeanul Andrei Cordea a fost personajul negativ pentru fanii gazdelor, fiind huiduit copios la fiecare atingere de balon în primul mitan.

„U” a început în altă turație actul secund, mutând pericolul la buturile adverse, însă Drammeh și Lukic nu au reușit să puncteze. Jocul a devenit și mai anemic, în repriza secundă, CFR a avut un singur șut pe poartă, „U” niciunul!

Asta până în secvențele de final, când iarăși a revenit nebunia, Mai întâi un gol marcat de Macalou și anulat pentru henț. Însă fiesta s-a declanșat după ce Mendy a dat lovitura care-l face erou, un gol care a dinamizat arena. „U” a întors senzațioonal scorul într-o confruntare cu start și final care s-au trăit fulminant.

Un derby care mereu se trăiește la cote înalte a avut printre protagoniști și doi jucători din Alba, ambii titulari, abrudeanul Ovidiu Bic, la „U”, respectiv Andrei Cordea, la CFR, acesta fiind înlocuit în minutul 65.

Noului lider Rapid unda viitoare vine în „Gruia” pentru un nou duel-șoc într-un play-off electrizant.

