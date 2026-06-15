FOTO | Construirea stației de epurare a orașului Abrud se apropie de finalizare: „O investiție de importanță majoră pentru comunitatea locală”

Construirea stației de epurare a orașului Abrud se apropie de finalizare: „O investiție de importanță majoră pentru comunitatea locală”

Apa CTTA SA Alba continuă implementarea investițiilor destinate modernizării infrastructurii de apă și apă uzată din aria sa de operare, în cadrul proiectului regional „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014–2020”, cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014–2020, și Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027.

Printre noile obiective se numără construirea unei stații de epurare în orașul Abrud, în valoare de 11.124.986,95 lei, a cărei execuție se apropie de finalizare, progresul fizic al lucrărilor fiind de 95%.

„Acest obiectiv reprezintă o investiție de importanță majoră pentru comunitatea locală, având rolul de a asigura colectarea și tratarea apelor uzate în condiții moderne de eficiență și siguranță, cu respectarea cerințelor de protecție a mediului și a standardelor europene în domeniu.

Pentru orașul Abrud, care nu a avut până acum stație de epurare, realizarea acestei investiții înseamnă creșterea calității serviciilor de canalizare, reducerea impactului asupra mediului și crearea premiselor pentru dezvoltarea durabilă a localității.

Investiția răspunde atât nevoilor actuale ale populației, cât și cerințelor viitoare generate de dezvoltarea urbană și economică a zonei.

Apa CTTA SA Alba monitorizează permanent desfășurarea lucrărilor și colaborează cu toți factorii implicați pentru implementarea proiectului în condiții optime, astfel încât beneficiile acestei investiții să poată fi puse cât mai curând la dispoziția cetățenilor”, se arată într-un comunicat al Serviciului relații publice și comunicare al companiei Apa CTTA SA Alba.

sursa foto: Apa CTTA SA Alba

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