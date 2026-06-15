Liderii PSD l-au mandatat pe preşedintele Sorin Grindeanu să negocieze cu Adrian Veştea: Urmează o întâlnire cu premierul desemnat

Consiliul Politic Național al PSD, reunit, luni, 15 iunie 2026, în format online, după desemnarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan, a decis să îi acorde președintelui partidului, Sorin Grindeanu, mandat de negociere cu premierul desemnat.

Potrivit surselor social-democrate citate de News.ro, Sorin Grindeanu a primit un mandat larg pentru a purta discuții privind susținerea viitorului Executiv și conturarea unei eventuale majorități parlamentare.

Decizia vine în contextul în care nominalizarea lui Adrian Veștea a fost făcută fără consultarea prealabilă a conducerii PNL și a principalelor partide parlamentare, generând reacții și discuții în interiorul formațiunilor politice.

Liderii PSD urmează să se întâlnească marți, 16 iunie 2026 cu premierul desemnat pentru primele negocieri oficiale privind programul de guvernare și condițiile în care partidul ar putea susține învestirea noului Cabinet.

Social-democrații nu au luat încă o decizie finală privind votul de învestitură, însă conducerea partidului a transmis că va analiza propunerile lui Adrian Veștea înainte de a stabili poziția oficială a PSD în Parlament.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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