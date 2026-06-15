Finalizarea lucrărilor la Autostrada Sibiu – Făgăraş A13, preconizată pentru 2028: Stadiul fizic al lucrărilor este de 38%. Ce spune un oficial de la Ministerul Transporturilor

Lucrările la cele patru loturi ale Autostrăzii Sibiu–Făgăraș (A13) avansează, cel mai ridicat stadiu fizic fiind înregistrat pe Lotul 3, între Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus, unde execuția a ajuns la 38%, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.

Lucrările pe acest tronson au început în decembrie 2024.

Oficialul din MTI prezintă stadiul lucrărilor pentru cele 4 porţiuni de drum aflate în curs de execuţie într-o postare pe Facebook.

Lotul 1 Boiţa (A1) – Avrig/Marşa (14,25 km)

Se lucrează la toate cele 26 structuri, fiind excavaţi 100.000 mc din totalul de 2.000.000 mc. Mobilizarea antreprenorului este de 400 muncitori şi 148 utilaje, stadiul fizic al lucrărilor fiind de 12,4% (start lucrări 17.10.2025).

Lotul 2 Avrig/Marşa – Arpaşu de Jos (19,9 km)

Se execută lucrări la nodul rutier Avrig – Marşa şi se lucrează la toate cele 25 structuri şi la Centrul de Întreţinere şi Coordonare. De asemenea, se execută lucrări de relocare a utilităţilor publice, precum şi lucrări la terasamente, anunţă oficialul din MTI.

În acelaşi timp, au fost excavaţi 315.000 mc din totalul de 500.000 mc, iar mobilizarea antreprenorului este de 500 muncitori şi 130 utilaje.

Stadiul fizic al lucrărilor este de 36,7% (start lucrări 07.05.2025), spune secretarul de stat.

Lotul 3 Arpaşu de Jos – Sâmbăta de Sus (17,6)

Pe această porţiune au fost demarate lucrările la cele 2 noduri rutiere de la Arpaşu de Jos şi oraşul Victoria, se lucrează la toate cele 28 structuri, fiind armate, betonate şi cofrate toate coloanele (35.522 m). De asemenea, se execută lucrări la terasamente, fiind realizaţi 455.000 mc de umpluturi şi 1.322.809 mc de săpătură. În acelaşi timp, au fost excavaţi 315.000 mc din totalul de 500.000 mc, stadiul fizic al lucrărilor fiind de 38% (start lucrări 12.2024).

Lotul 4 Sâmbăta de Sus-Făgăraş (16,2 km)

Pe această porţiune au fost finalizate lucrările de decopertare, fiind demarate lucrările de săpături şi umpluturi la corpul autostrăzii, precum şi lucrările la toate cele 25 structuri. Oficialul MTI mai spune că se lucrează la forarea, armarea şi cofrarea piloţilor, stadiul fizic al lucrărilor fiind de 13,13% (start lucrări 07.2025).

Valoarea totală a acestui proiect este de 6,39 miliarde lei, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile.

Autostrada Sibiu – Făgăraş A13 are o lungime totală de 68 km şi se află integral în execuţie, având acelaşi constructor pe toate cele 4 loturi – Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret.

La finalizarea lucrărilor, preconizată pentru 2028, drumul dintre Sibiu şi Braşov va fi mai scurt cu o oră, precizează secretarul de stat, potrivit News.ro.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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