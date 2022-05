FOTO VIDEO| Cerere INEDITĂ în căsătorie pe stadion: Un tânăr din Alba Iulia și-a surprins iubita, la meciul celor de la U Cluj

Servicii de reparare, revizie și punere în funcțiune a incineratorului de la Adăpostul de câini fără stăpân din Alba Iulia: Achiziția, lansată de primărie

Municipiul Alba Iulia, a lansat o achiziție publică având ca obiect „Servicii de reparare, revizie și punere în funcţiune a incineratorului de la Adăpostul de câini fără stăpân Alba Iulia”.

Adăpostul de câini fără stăpân a fost racordat la reţeaua de distribuţie de gaze naturale în decembrie 2021, motiv pentru care se doreşte punerea in funcţiune a incineratorului pe care acesta il are in dotare.

Incinerator consumator de gaze naturale a fost proiectat sa funcţioneze cu 2 arzatoare unul de 40-350kw/15-500mbari, iar unul de 20-200kw/15-300mbari, cu o capacitate de incinerare de 25 kg/h.

Incineratorul a fost donat de DSV Alba, acesta nu a funcţionat niciodată, lipsindu-i unele piese esenţiale, mai exact arzătorul de 40-350kw/15-500mbari si partea de monitorizare a temperaturilor si transmitere a datelor.

Obiectivul principal al achiziției este furnizarea si montarea unui arzator de 40-350kw/15-500mbari, furnizarea si montarea sistemului pentru dubla monitorizare si inregistrare a temperaturilor in camerele de ardere, revizie, punerea in funcţiune, verificarea tehnica periodica, asigurarea mentenantei in baza unui Contract de service pentru componentele care nu fac obiectul garanţiei, pentru incineratorul de la Adăpostul de câini fara stapan Alba Iulia.

Serviciile solicitate:

1. Furnizare si montare arzator de 40-350kw/15-500mbari;

2. Furnizare si montare sistem pentru dubla monitorizare si inregistrare a temperaturilor in camerele de ardere ale incineratorului:

– instalare si configurare;

– abonament anual Cloud pentru 3 sisteme de supraveghere, inclusiv conexiunea la internet aferenta cartelelor SIM de date;

3. Revizie si punere in funcţiune si Verificarea tehnica periodica:

– înlocuire componente incinerator eventual deteriorate;

– verificarea si reglarea arzătoarelor;

– verificarea funcţionarii automatizări si panoului de comanda;

– instruirea operatorilor incineratomlui angajaţi ai instituţiei;

– emiterea livretelor pentru cele 2 arzatoare.