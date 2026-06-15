Două liberări condiționate într-o singură zi la Aiud: Instanța a decis eliberarea a doi deținuți după evaluarea conduitei și a fracției de pedeapsă

Judecătoria Aiud a pronunțat, vineri, 12 iunie 2026, două hotărâri prin care a admis propunerile Comisiei de liberare condiționată din cadrul Penitenciarului Aiud, dispunând punerea în libertate a doi deținuți aflați în executarea unor pedepse cu închisoarea pentru infracțiuni distincte.

În ambele cauze, instanța a analizat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 100 din Codul penal, care reglementează liberarea condiționată, verificând cumulativ fracția de pedeapsă executată, regimul de detenție, situația obligațiilor civile și conduita pe durata executării pedepsei.

Primul caz: condamnare pentru distrugere – pedeapsă de 4 luni

În primul dosar, un condamnat aflat în executarea unei pedepse de 4 luni de închisoare pentru infracțiunea de distrugere a fost considerat eligibil pentru liberare condiționată.

Potrivit instanței, acesta a început executarea pedepsei la 24 martie 2026, urmând ca aceasta să expire la 23 iulie 2026. Comisia de evaluare a reținut că persoana condamnată a executat efectiv 78 de zile, la care s-au adăugat zile considerate ca executate prin muncă, atingând astfel pragul legal necesar de 2/3 din pedeapsă.

De asemenea, deținutul se afla în regim deschis, a achitat parțial despăgubirile civile stabilite în cuantum de 12.720,43 lei și a dat dovezi de îndreptare prin conduită bună, fiind recompensat o dată pe durata detenției.

Instanța a concluzionat că există premise reale de reintegrare socială, motiv pentru care a admis cererea de liberare condiționată. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar onorariul avocatului din oficiu, în cuantum de 411 lei, va fi suportat din fondurile Ministerului Justiției.

Al doilea caz: 150 de zile de detenție pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Într-un al doilea dosar, instanța a analizat situația unui alt condamnat, aflat în executarea unei pedepse de 150 de zile de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Acesta a început executarea pedepsei la 10 martie 2026, cu termen de finalizare estimat la 6 august 2026. Din totalul pedepsei, instanța a reținut că persoana a executat 92 de zile efective, la care s-au adăugat 9 zile considerate ca executate prin muncă, depășind astfel pragul de două treimi prevăzut de lege.

În acest caz, nu existau obligații civile stabilite prin hotărârea de condamnare, iar deținutul nu a fost sancționat disciplinar în penitenciar. Deși nu a fost recompensat pe durata detenției, instanța a considerat relevant faptul că acesta a executat mai mult de jumătate din pedeapsă și nu a comis abateri disciplinare.

Judecătorii au apreciat că natura infracțiunii, perioada efectiv executată și conduita generală justifică acordarea liberării condiționate.

În ambele cauze, instanța a dispus liberarea condiționată a condamnaților și a atras atenția asupra consecințelor nerespectării obligațiilor prevăzute de Codul penal, în special art. 104 alin. 2, care reglementează revocarea măsurii în cazul săvârșirii de noi infracțiuni.

Hotărârile nu sunt definitive, existând drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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