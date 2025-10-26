VIDEO | „Tropote în Țara Vinului”, ediția 2025, la Micești: Cei mai frumoși, puternici și rapizi cai, la întrecere în concursuri extrem de atractive
Cei mai frumoși, puternici și rapizi cai sunt protagoniștii unor concursuri atractive în cadrul unui eveniment de tradiție desfășurat duminică, 26 octombrie 2025, în poligonul de la Micești.
Este vorba de ediția a 21-a a manifestării „Tropote în Țara Vinului”.
Citește și: VIDEO | Cerere în căsătorie EMOȚIONANTĂ la Tropote în Țara Vinului, la Alba Iulia: Eugen Suhastru, un tânăr inginer agronom și-a cerut iubita de soție, călare pe cai
Evenimentul este organizat de liberalii din Alba conform unui rețetar al cărui succes a fost testat în timp.
Armăsarii prezenți sunt fost angrenați, rând pe rând, în întreceri în care au punctat la trei capitole, deopotrivă semnificative: frumusețe, capacitate de tracțiune și viteză.
Ziua specială de la Micești se va încheia cu un spectacol folcloric care va debuta la ora 15.00.
